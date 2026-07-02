به گزارش خبرگزاری مهر،حسین جمشیدی با تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای استقبال از زائران کشور همسایه، افغانستان، جهت حضور در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: طبق برنامه، ۲۴ ساعت قبل از مراسم تشییع، ورود آن‌ها از مرز دوغارون آغاز خواهد شد. طبق برنامه، ۲۴ ساعت قبل از مراسم تشییع، ورود آن‌ها از مرز دوغارون آغاز خواهد شد.

فرماندار تایباد با بیان اینکه جلسات کارگروه ساماندهی مرزی با محوریت تسهیل ورود اتباع افغانستانی برگزار و تقسیم کار دقیق میان دستگاه‌های مسئول انجام شده است، بیان کرد: گمرک، پایانه مرزی، هنگ مرزی، منطقه آزاد و سایر نهادهای مستقر، همه پای کار آمده‌اند تا شرایطی درخور شأن برای تسهیل ورود زائران عزیز افغانستانی فراهم شود. هدف ما این است که میزبانی از این مهمانان که عمدتاً از چهره‌های شاخص سیاسی، علمی و دینی هستند، به بهترین نحو صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای انتقال زائران از نقطه صفر مرزی تا مشهد مقدس اندیشیده شده است، افزود: صدور روادید به صورت روزانه توسط سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در هرات، مزارشریف و کابل انجام می‌شود. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، پاسپورت‌های این زائران در مرز دوغارون دریافت شده و فرآیند انتقال آن‌ها به مشهد مقدس توسط شرکت مسافربری معینی که از سوی استان مشخص شده، انجام خواهد شد.

جمشیدی در تشریح جزئیات این سفر گفت: زائران افغانستانی پس از ورود، ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب شرکت خواهند کرد و در نهایت توسط همان شرکت مسافربری به مرز دوغارون بازگشته و پس از دریافت پاسپورت‌های خود از مرز خارج خواهند شد.

فرماندار تایباد با تأکید بر اینکه تاکنون برای ۲۵۰۰ نفر روادید صادر شده است، اظهار کرد: تا این لحظه اتباع وارد کشور نشده‌اند، اما طبق برنامه، ۲۴ ساعت قبل از مراسم تشییع، ورود آن‌ها از مرز دوغارون آغاز خواهد شد.