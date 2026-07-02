https://mehrnews.com/x3ctyH ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ کد مطلب 6877771 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ صد و بیست و چهارمین شب حضور پرشور نیشابوری ها در خیابان نیشابور- حضور پرشور مردم نیشابور در اجتماعات شبانه به ایستگاه صدوبیستوچهارم رسید دریافت 19 MB فیلم: سید متین رضوی کد مطلب 6877771 کپی شد مطالب مرتبط مردم مبعوث شده خلیل آباد در خیابان ها شور و حماسه آفرینی مردم تربت حیدریه در صد و بیست و چهارمین شب عزاداری مردم بردسکن در آستانه تشییع پیکر رهبر شهید ۱۵ موکب عشایری در جوار حرم مطهر رضوی خدمت رسانی می کنند صدوبیستوچهارمین شب از اجتماع خودجوش مردمی مشهد همبستگی مردم خواف در یکصدوبیست و چهارمین شب حضور حماسی مردم کاشمر در تجمع خیابانی برچسبها رهبر شهید بیعت با رهبر انقلاب نیشابور
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