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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰

صد و بیست و چهارمین شب حضور پرشور نیشابوری ها در خیابان

صد و بیست و چهارمین شب حضور پرشور نیشابوری ها در خیابان

نیشابور- حضور پرشور مردم نیشابور در اجتماعات شبانه به ایستگاه صدوبیست‌وچهارم رسید

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فیلم: سید متین رضوی

کد مطلب 6877771

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