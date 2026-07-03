خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مشهد، این روزها آینه تمام نمای قلب های بی قرار است؛ اینجا، زائران نه فقط برای زیارت ضریح خورشید، که برای چشیدن طعم دلنشین مهری می آیند که در دستان گرم مردم این دیار نهفته است؛ مردمان که آموخته اند چگونه می توان در دل سخت ترین فراق ها، مشق عشق کرد و داغ بزرگ را به زیباترین میزبانی ها بدل نمود.

هر خدمت مردمی، مانند بارانی است که بر کویر دل های خسته می بارد. بانوان بسیجی مشهدی، با دستانی که بوی عطر دعا می دهد، در کارگاه های جهادی، پرچم های سرخ یالثارات را چنان با ظرافت می دوزند که گویی نام رهبر شهید را بر تار و پود جان زائران می نشانند. این خدمت، دیگر یک وظیفه نیست؛ آغوشی است گشوده که غربت زائر را در هم می شکند و راه را برای رسیدن به حریم یار، با گلبرگ های خدمت هموار می کند.

لذت میزبانی در خانه های مشهد، به اندازه سفره های بی ریایی است که در روزهای اوج، عطر نان داغ و محبت در آن پیچیده است.

اینجا، هر خانه تبدیل به پناهگاهی امن شده است؛ جایی که زائر، نه یک غریبه، بلکه مهمان عزیزی است که صاحب خانه، تمام دارایی اش را برای آرامش او به میان آورده است.

آری، در این دیار، داغ رهبر شهید به شعله ای بدل شده که چراغ خانه ها و قلب ها را روشن نگه می دارد. زائران می روند، اما خاطره این میزبانی بی ریا، تا ابد در یادشان حک خواهد شد.

این است رسم عاشقی در مشهد؛ جایی که عشق، در لبخند میزبان و دعای زائر، به کمال می رسد.

استفاده از ظرفیت حسینیه‌های خانگی و منازل شخصی برای مراسم تشییع رهبر

محمد روحانی، مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در کمیته‌های اسکان و مواکب برای میزبانی شایسته از زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تأمین رفاه زائران، اقدامات گسترده‌ای در سطح استان و شهر مشهد برنامه‌ریزی شده است، در حال حاضر ۳۰۰ مرکز اسکان در قالب مدارس برای پذیرایی از زائران پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۱۵۰ مدرسه توسط گروه‌های جهادی از ۲۸ استان کشور تحویل گرفته شده و با تأمین تجهیزات رفاهی اعم از فرش، پتو و تغذیه، آماده خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌های خود هستند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: همچنین ۲۲ شهرستان استان خراسان رضوی نیز ۸۰ مدرسه را برای میزبانی از مهمانان تحویل گرفته‌اند و ۷۰ مدرسه دیگر نیز در اختیار گروه‌های جهادی مشهدی است.

وی بیان کرد: علاوه بر مدارس، تعاملات خوبی با مساجد و حسینیه‌ها صورت گرفته است و حدود ۵۰ مرکز شامل سالن‌های ورزشی و فرهنگی نیز آماده‌سازی شده‌اند. بوستان‌های شهری نیز برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شده‌اند تا در صورت تکمیل ظرفیت مراکز اصلی، امکان استقرار زائران با چادرهای مسافرتی فراهم باشد.

روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با فراخوان از مردم و دارندگان منازل شخصی و آپارتمان‌ها در مشهد به‌ویژه در نزدیکی حرم مطهر، درخواست کرد که در این ایام منازل خود را در اختیار دوستان، اقوام و زائران قرار دهند تا با مدیریت یکپارچه، خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت بهتری انجام شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) در خصوص ساماندهی مواکب نیز گفت: بیش از ۱۱۶ درخواست برای برپایی موکب دریافت شده که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت‌های آب، برق و گاز در مسیرهای منتهی به مراسم‌های ویژه جانمایی خواهند شد تا پذیرایی از زائران به بهترین شکل صورت گیرد.

وی برای جلوگیری از بروز کمبودهای احتمالی، از مسئولان گروه‌ها و استان‌های اعزامی خواست که اقلام ضروری خود از جمله مواد غذایی، کپسول‌های گاز و تجهیزات ایمنی و امدادی را از مبدأ تأمین کرده و به همراه بیاورند.

پویش‌های مردمی برای اسکان، تغذیه و امدادرسانی به زائران در مشهد

بتول صمدی، مدیر کارآمدی سازمان بسیج جامعه زنان سپاه امام رضا(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، برای برگزاری مراسم تشییع و خدمت‌رسانی به زائران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از نخستین پویش‌هایی که در این ایام راه‌اندازی شده، پویش «نذر آب» است که به عنوان لبیک به فرمایشات رهبری و با هدف خدمت‌رسانی به زائران اجرا می‌شود.

مدیر کارآمدی سازمان بسیج جامعه زنان سپاه امام رضا(ع) افزود: در قالب این پویش، علاوه بر اختصاص شماره حساب برای تأمین هزینه‌های خرید تانکر و تجهیزات مورد نیاز، در سطح محلات نیز اطلاع‌رسانی گسترده‌ای انجام شده تا بطری‌های آب معدنی تهیه و جمع‌آوری شود و بتوانیم در مراسم تشییع، آب سرد مورد نیاز زائران را تأمین و بخشی از نیاز آنان را برطرف کنیم.

وی با اشاره به گستره اجرای این طرح بیان کرد: این اقدامات هم در شهر مشهد و هم در سایر شهرهای خراسان رضوی در حال انجام است اما تمرکز اصلی بر شهر مشهد بوده و پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت در سطح محلات مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارند.

صمدی ادامه داد: پویش دیگری با عنوان «چادرهای مقاومت» راه‌اندازی شده است که در آن از مردم خواسته‌ایم چادرهای مشکی بلااستفاده یا کهنه خود را به پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت تحویل دهند تا در کارگاه‌های جهادی به پرچم‌های عزاداری تبدیل شوند.

مدیر کارآمدی سازمان بسیج جامعه زنان سپاه امام رضا(ع) بیان کرد: این پرچم‌ها با شابلون‌های قرمز رنگ و عبارات «یالثارات الحسین» و «یالثارات الخامنه‌ای» آماده‌سازی می‌شوند تا در روز مراسم تشییع توسط مردم مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به اجرای پویش «میزبانی» اظهار کرد: در این طرح، هر منزل پنج پرس غذا بیشتر تهیه می‌کند تا به‌ویژه در روزهای اوج حضور زائران از شانزدهم تا بیست‌ویکم، بتوانیم خدمات مناسبی به زائران ارائه دهیم؛ به‌خصوص افرادی که به صورت متفرقه وارد مشهد می‌شوند و امکان اسکان یا تغذیه از پیش برای آنان فراهم نشده است.

صمدی همچنین از هماهنگی گسترده با مجموعه جامعه پزشکی و هلال احمر خبر داد و افزود: حدود دو ماه است که با مجموعه جامعه پزشکی و هلال احمر جلسات هماهنگی برگزار کرده‌ایم و تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت جامعه پزشکی داشته‌ایم، نیروهای خواهر آموزش‌های لازم را دیده‌اند و در قالب تیم‌های شش نفره سازماندهی شده‌اند که در هر تیم، یک پرستار یا ماما حضور دارد تا در محل‌های اسکان زائران و همچنین در طول مراسم تشییع، خدمات امدادی و درمانی ارائه دهند.

مدیر کارآمدی سازمان بسیج جامعه زنان سپاه امام رضا(ع) با اشاره به اقدامات حوزه اسکان زائران بیان کرد: ظرفیت منازل خالی و همچنین منازلی که امکان ارائه خدمات به زائران را دارند، شناسایی شده است تا بانوان زائر بتوانند از امکاناتی مانند سرویس بهداشتی و حمام استفاده کنند و با مشکل مواجه نشوند، در محل‌های اسکان نیز فضایی برای نگهداری کودکان پیش‌بینی شده تا مادران بتوانند با آرامش بیشتری در مراسم حضور پیدا کنند.

وی در ادامه به برنامه‌ریزی برای تأمین نان مورد نیاز زائران اشاره کرد و گفت: بانوانی که در پخت نان مهارت دارند و دارای تنور گازی یا سایر تجهیزات هستند، شناسایی شده‌اند تا آرد مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد و نان در حجم بالا تهیه شود تا در روزهای پرجمعیت، مشکلی در تأمین نان ایجاد نشود.

صمدی تصریح کرد: با توجه به حضور گسترده خانواده‌ها و کودکان در مراسم، تلاش شده است یادگاری‌ها و هدایایی برای کودکان در نظر گرفته شود تا خاطره‌ای ماندگار از حضور در مشهد داشته باشند، برای پسران انگشتر و برای دختران گیره روسری تهیه شده و این هدایا با عنوان یادبود و هدیه‌ای از طرف «رهبر شهید» به کودکان اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تهیه و توزیع پک‌های بهداشتی بانوان نیز در دستور کار قرار گرفته و در بخش رسانه‌ای نیز گروه‌هایی برای مستندسازی، سوژه‌یابی و پوشش فعالیت‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای فعال شده‌اند.

مدیر کارآمدی سازمان بسیج جامعه زنان سپاه امام رضا(ع) تأکید کرد: تمامی این اقدامات با مشارکت مردمی، گروه‌های جهادی، پایگاه‌های مقاومت و هیئت‌های مذهبی در حال انجام است تا مراسمی باشکوه و در شأن برگزار شود.

خدمات خلاقانه و جهادی در پرتراکم‌ترین نقطه مشهد

تکتم زحمتکش، فرمانده حوزه ۸ حضرت زهرا (س) ناحیه مالک اشتر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات صورت گرفته اظهار کرد: با توجه به موقعیت مکانی ما در پرتراکم‌ترین قسمت اطراف حرم مطهر، خدمات را در سه بخش امنیتی، فرهنگی و اجتماعی دسته‌بندی کرده‌ایم تا به شکل نظام‌مند و خلاقانه به زائران خدمت‌رسانی کنیم.

فرمانده حوزه ۸ حضرت زهرا (س) ناحیه مالک اشتر با اشاره به طرح «هر خانه یک موکب» افزود: ما با شناسایی منازلی که امکانات لازم را دارند، بستری فراهم کرده‌ایم تا ساکنان محلی به یاری زائران بیایند. به عنوان مثال، با شناسایی منازلی که ویلچر دارند، نیروهای بسیجی ما وظیفه انتقال زائران سالمند یا ناتوان به حرم و بازگرداندن آنان را بر عهده گرفته‌اند. همچنین برخی خانه‌ها برای شست‌وشوی لباس‌های زائران و یا ارائه حمام صلواتی با نظارت دقیق بسیج، هماهنگ شده‌اند. علاوه بر این، برای تأمین نیازهای بهداشتی خانواده‌هایی که فرزند خردسال دارند، پک‌های ویژه آماده و توزیع می‌شود و با استفاده از ظرفیت چرخ‌خیاطی‌های موجود در حوزه، کارگاه‌هایی برای دوخت چادر و پرچم‌دوزی برای درب منازل و تجمعات راه افتاده است تا آمادگی لازم برای ایام پیش رو فراهم باشد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی با رویکرد جهاد تبیین و ارائه خدمات اجتماعی همراه است، تصریح کرد: در موکب‌های بانوان، علاوه بر نمایشگاه‌های بصری، ایستگاه‌های نقالی، میز کتاب و غرفه‌های کودک با بازی‌های فکری و جایزه‌محور فعال شده است. همچنین پاسخ به شبهات سیاسی، تصحیح قرائت نماز، احکام و میزهای مشاوره در نوبت‌های مختلف برای زائران در نظر گرفته شده و روایتگری‌های کوتاه از سیره رهبر شهید و معرفی ابعاد شخصیتی رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای برای زائران انجام می‌شود. یکی از اقدامات ویژه ما، ثبت شماره تماس زائران و اجرای زیارت نیابتی توسط مردم محلی در روزهای پنجشنبه برای آنان است که پیوند معنوی ما را با زائران حفظ می‌کند.

زحمتکش در خصوص تأمین سلامت و امنیت زائران نیز بیان کرد: با توجه به احتمال گم شدن افراد و محدودیت‌های ارتباطی در شلوغی شهر، کارت‌های شناسایی مخصوصی طراحی کرده‌ایم تا آدرس محل اسکان زائران بر روی آن درج شود. همچنین تیم‌های امداد و نجات تشکیل شده و غرفه‌های «راهنمای زائر» برای نگهداری از افراد گمشده و هدایت آنان به اقامتگاه‌ها فعال هستند. با جمع‌آوری داروهای مازاد و استقرار پزشک و پرستار جهادی در موکب‌ها، نیازهای اولیه درمانی زائران در همان محل برطرف می‌شود.