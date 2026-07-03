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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

قیمت جهانی نفت امروز ۱۲ تیر؛ هر بشکه برنت ۷۲ دلار ‌و ۲۵ سنت

قیمت جهانی نفت امروز ۱۲ تیر؛ هر بشکه برنت ۷۲ دلار ‌و ۲۵ سنت

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴۵ سنت معادل ۰.۶۳ درصد افزایش به ۷۲ دلار و ۲۵ سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز جمعه پیش از تعطیلات طولانی آخر هفته در آمریکا، اندکی افزایش یافت. این در حالی است که خوش‌بینی محتاطانه نسبت به تلاش‌های صلح در خاورمیانه میان آمریکا و ایران همچنان پابرجاست.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴۵ سنت معادل ۰.۶۳ درصد افزایش به ۷۲ دلار و ۲۵ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۳ سنت معادل ۰.۴۸ درصد افزایش، ۶۹ دلار و ۲ سنت معامله می‌شود.

بازارهای آمریکا در روز جمعه به مناسبت تعطیلات روز استقلال آمریکا که در روز شنبه برگزار می‌شود، بسته خواهند بود.

کد مطلب 6877916
زهره آقاجانی

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