قیمت جهانی نفت امروز ۱۱ تیر؛ هر بشکه برنت به ۷۰ دلار و ۸۰ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای نفت خام برنت تا ساعت ۰۲:۵۶ (به وقت گرینویچ) با کاهش ۷۷ سنتی معادل ۱.۱ درصد به ۷۰ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید.
نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با افت ۸۴ سنتی معادل ۱.۲ درصد، ۶۷ دلار و ۷۴ سنت در هر بشکه معامله شد. هر دو شاخص نفتی در معاملات روز گذشته (چهارشنبه) نیز بیش از یک درصد کاهش یافته و به پایینترین سطح چهار ماه اخیر رسیده بودند.
وزارت امور خارجه قطر بهتازگی پس از پایان دیدارهای مجزای میانجیگران با مذاکرهکننده ایران و آمریکا در دوحه، از حصول «پیشرفتهای مثبت» در روند این گفتگوها خبر داد. این وزارتخانه تصریح کرد: در جریان این گفتگوها، پیشرفت مثبتی در خصوص مسائل مربوط به یادداشت تفاهم، مطابق خروجیها و نتایج حاصل از نشست سران در سوئیس به دست آمده است.
بر اساس این گزارش، تحلیلگران معتقدند باز ماندن تنگه هرمز و ادامه جریان صادرات نفت، انتظارات نسبت به عرضه بیش از حد را تقویت کرده و به کاهش قیمتها دامن زده است.
همچنین منابع آگاه اعلام کردند که کشورهای عضو «اوپکپلاس» (OPEC+) به احتمال زیاد در نشست روز یکشنبه با افزایش سقف تولید از ماه اوت (مرداد/شهریور) موافقت خواهند کرد. در همین حال، بانک «یوبیاس» (UBS) نیز با استناد به تفاهمنامه ایران و آمریکا و افزایش حملونقل نفت از تنگه هرمز، پیشبینی خود از قیمت نفت برنت را کاهش داد، هرچند تأکید کرد که برای نتیجهگیری درباره بازگشت کامل بازار به شرایط عادی هنوز زود است.
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