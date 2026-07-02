قیمت جهانی طلا امروز ۱۱ تیر؛ هر اونس به ۴۰۶۵ دلار و ۵۱ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از اینکه روز گذشته به بالاترین سطح از ۲۳ ژوئن صعود کرد، در معاملات روز جاری نیز با ۰.۹ درصد افزایش، به ۴۰۶۵ دلار و ۵۱ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۰.۱ درصد کاهش، به ۴۰۷۸ دلار و ۲۰ سنت رسید.
انتشار دادههای ضعیفتر از حد انتظار اشتغال خصوصی آمریکا که نشان می داد تنها ۹۸ هزار شغل در ماه ژوئن افزایش یافته و این رقم پایینترین سطح افزایش، در بیش از هفت ماه گذشته بود، قیمت طلا در روز چهارشنبه را صعودی کرد. اقتصاددانان نظرسنجی رویترز ، پیشبینی کرده بودند که اشتغال خصوصی ۱۱۸ هزار شغل افزایش یابد.
همچنین قیمت نفت در معاملات روز جاری کاهش یافت. افزایش قیمت نفت میتواند نگرانیها در مورد تورم را تشدید کند.
نیکلاس فراپل، رئیس جهانی بازارهای نهادی شرکت «ای بی سی رفینری» (ABC Refinery) گفت: بازار در مورد کوتاهمدت محتاط است زیرا شاهد چند پیشبینی نزولی هستیم که به سرعت در حال رد شدن هستند.
فراپل گفت: «دادههای گزارش اشتغال ژوئن ADP اندکی پایینتر از پیشبینیها بود، بنابراین احتمالا این موضوع افزایش قیمت طلا را توضیح میدهد، زیرا برخی فکر میکنند که این دادهها در آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا منعکس خواهد شد.»
در همین حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه یادآورشد: با وجود اینکه او تکرار کرده که بانک مرکزی آمریکا متعهد به کاهش تورم به هدف دو درصدی خود است انتظارات تورمی و ریسک های تورمی در هفتههای اخیر کاهش یافته است.
طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، معاملهگران در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را حدود ۶۴ درصد پیش بینی کردند.
بر اساس گزارش رویترز، سرمایهگذاران اکنون منتظر دادههای اشتغال غیرکشاورزی ماه ژوئن هستند که قرار است روزجاری منتشر شود تا نشانههای بیشتری از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند.
در حالی که طلا به طور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک تورمی دیده میشود، در محیطی با نرخ بهره بالا، جذابیتش را به عنوان یک دارایی بدون بازده از دست میدهد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۸ درصد افزایش، به ۶۰ دلار و ۲۰ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۲.۳ درصد افزایش، به ۱۶۱۳ دلار و هر اونس پالادیوم با ۱.۵ درصد افزایش، به ۱۲۲۸ دلار و ۱۸ سنت رسید.
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