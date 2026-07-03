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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

فراخوان پویش ملی عکاسی «ارتباطات در قاب وداع» منتشر شد

فراخوان پویش ملی عکاسی «ارتباطات در قاب وداع» منتشر شد

عکاسان حرفه‌ای و آماتور می توانند آثار خود را با محوریت نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ به دبیرخانه پویش ارتباطات در قاب وداع ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پویش با هدف ثبت و ماندگارسازی جلوه‌های پایداری ارتباطات در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود و می‌کوشد روایت‌های تصویری از نقش زیرساخت‌ها، خدمات و فناوری‌های ارتباطی در برگزاری و پوشش این رویداد تاریخی را گردآوری و ثبت کند.

براساس فراخوان منتشرشده، آثار ارسالی باید علاوه بر ثبت صحنه‌های مراسم، نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در قاب تصویر به نمایش بگذارند. حضور نمادها و زیرساخت‌های ارتباطی از جمله دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی، تجهیزات سیار ارتباطی، خودروهای ارتباطی، تجهیزات پخش و انتقال، دوربین‌های رسانه‌ای، تلفن‌های همراه، ارتباطات تصویری، خدمات پستی و سایر جلوه‌های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از موضوعات مورد توجه این پویش است.

محورهای اصلی این پویش عبارت‌اند از:

•پایداری شبکه‌های ارتباطی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
•نقش اینترنت، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در روایت‌سازی و مستندسازی مراسم
•استفاده از تجهیزات و فناوری‌های ارتباطی در برقراری ارتباط و ثبت لحظه‌های ماندگار
•خدمات‌رسانی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از جمله حوزه‌های ارتباطی و پستی در جریان برگزاری مراسم

قوانین پویش
• تمامی هنرمندانی که آثارشان پذیرفته شود، گواهی حضور در این پویش ملی را دریافت خواهند کرد.
• حق استفاده از آثار ارسالی برای مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محفوظ است.
• مفاد این فراخوان الزام‌آور است و ارسال اثر به منزله پذیرش تمامی قوانین و مقررات پویش خواهد بود.
• تمامی عکاسان حرفه‌ای و آماتور می‌توانند در این پویش شرکت کنند.
• هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰ تک‌عکس و یک مجموعه‌عکس (5 تا 7 فریم عکس) به پویش ارسال کند.
• عکس های ثبت شده با تلفن همراه به صورت مجزا داوری خواهند شد.
• عکس‌های ثبت‌شده با تلفن همراه، در صورت برخورداری از کیفیت فنی مناسب، پذیرفته می‌شوند.
• ویرایش عکس‌ها در چارچوب استانداردهای پذیرفته‌شده فتوژورنالیسم مجاز است. هرگونه ویرایش که منجر به مخدوش شدن اصالت و محتوای عکس شود، پذیرفته نخواهد شد.
• ارسال اثر و حضور در پویش به منزله اعلام مالکیت معنوی عکس‌ها از سوی شرکت‌کننده است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، تمامی مسئولیت‌های حقوقی بر عهده شرکت‌کننده خواهد بود.
• عکاسان راه‌یافته به مرحله نهایی موظف‌اند فایل اصلی آثار خود را با کیفیت مناسب برای چاپ در ابعاد ۵۰ × ۷۰ سانتی‌متر و با وضوح (Resolution) ۳۰۰ DPI به دبیرخانه پویش ارسال کنند.
• برگزارکننده به ازای هر تک‌عکس راه‌یافته به پویش، مبلغ 15 میلیون ریال پرداخت خواهد کرد.
مشخصات فنی آثار
• عکس‌ها باید با فرمت JPEG ارسال شوند.
• ضلع بزرگ هر عکس باید ۱۲۸۰ پیکسل و حداکثر حجم آن ۲ مگابایت باشد.
• مجموعه‌عکس‌ها باید در قالب فایل فشرده ZIP به همراه فایل بیانیه (استیتمنت) به صورت ورد، با حداکثر حجم ۱۰ مگابایت ارسال شوند.
نحوه نام‌گذاری آثار
• فایل‌ها باید با نام و نام خانوادگی کامل عکاس به زبان لاتین، کد بخش و شماره عکس نام‌گذاری شوند.
برای بخش تک‌عکس:
Bagheri Ali-N-01
برای بخش مجموعه‌عکس:
Bagheri Ali-DS-01 تا Bagheri Ali-DS-10
• عدم رعایت شیوه صحیح نام‌گذاری، موجب حذف اثر از فرایند داوری خواهد شد.
ارسال آثار

شرکت‌کنندگان باید آثار خود را به همراه نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره تلفن از طریق نشانی www.ict.gov.ir/fa/veda بارگذاری کنند.
جوایز

بخش تک‌عکس حرفه‌ای

• نفر اول: ۳۰ میلیون تومان
• نفر دوم: ۲۵ میلیون تومان
• نفر سوم: ۱۵ میلیون تومان
• نفر چهارم: ۱۰ میلیون تومان

بخش مجموعه‌عکس حرفه‌ای
• مجموعه برگزیده: ۳۰ میلیون تومان

تک عکس موبایل‌گرافی
• نفر برگزیده: ۱۰ میلیون تومان
گاه‌شمار پویش
• آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۰ تیر ۱۴۰۵
برای کسب اطلاعات بیشتر، با دبیرخانه پویش ملی عکاسی «ارتباطات در قاب وداع» به شماره ۸۸۱۱۳۹۵۳ تماس بگیرید.
مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نشانی دبیرخانه:
تهران، خیابان شریعتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی
تلفن: ۸۸۱۱۳۹۵۳ – ۸۸۱۱۴۳۱۵

کد مطلب 6877949
مهتاب چابوک

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