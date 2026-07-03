به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا ضمن تکرار انتقاد چندین باره از کشورهای عضو ناتو تأکید کرد که رابطه کشورش با ناتو تا کنون جاده یک طرفه بوده است.

دونالد ترامپ با ارسال پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال نوشت: ادامه دادنِ ایالات متحده به این مسیرِ یک‌جانبه، آن هم در شرایطی که رابطه متقابل نیست، مضحک است. آن‌ها در لحظات نیاز کنار ما نبودند!

در پیام ترامپ که یک تصویر به آن ضمیمه شده است، مشاهده می شود که آمریکا با پرداخت ۹۹۹ میلیارد دلار در صدر هزینه‌های نظامی اعضای ناتو قرار گرفته و پس از آن بریتانیا با ۹۰.۵ میلیارد دلار، فرانسه با ۶۶.۵ میلیارد دلار، ایتالیا با ۴۸.۸ میلیارد دلار و لهستان با ۴۴.۳ میلیارد دلار دیده می‌شوند.