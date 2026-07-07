به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی که با هدف آرام کردن فضای ملتهب کشورش که در پی تبعات تجاوز پرهزینه وی به خاک ایران ایجاد شده است، ادعا کرد: ما توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده‌ ایم!

رئیس جمهور آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، گفت: ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترکیه وارد جنگ با ایران نشد و نمی‌ خواهد شاهد دستیابی ایران به سلاح‌ های هسته‌ ای باشد!

وی سپس افزود: ما درباره فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه تصمیم‌ گیری خواهیم کرد. روابطمان با آنکارا بهبود یافته است. من از ناتو عمیقاً ناامید شده‌ام؛ تنها به این دلیل در اجلاس امروز ناتو شرکت کردم که به خاطر اردوغان، در ترکیه برگزار می‌شود. ما در خصوص خرید ۵ فروند جنگنده اف-۳۵، وعده‌ای دریافت کردیم. من هیچ‌ گونه نگرانی‌ بابت دستیابی ترکیه به جنگنده‌ های اف-۳۵ ندارم. روابطمان با این کشور بسیار خوب است. ترکیه متحدی فوق‌العاده برای ماست. ترکیه هواپیماهای آمریکایی خریداری کرده است و معتقدم که ما موظف به نگهداری از موتورهای آن‌ها هستیم.

ترامپ در ادامه با تکرار عادت خودشیفتگی اش، ادعا کرد: من ۸ جنگ را متوقف کرده‌ام و معتقدم که جنگ نهم را نیز به پایان خواهم رساند؛ امیدوارم بتوانیم به زودی به جنگ اوکراین پایان دهیم.

این مقام آمریکایی بدون توجه به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و اشغال بخش هایی از آن ادعا کرد: رابطه ما با رئیس جمهور سوریه بسیار خوب است. رئیس‌جمهور جدید سوریه عملکردی فوق‌العاده داشته و توانسته است طی یک سال و نیم گذشته، وضعیت کشورش را بهبود بخشد.

دونالد ترامپ که نمی خواهد به گزارش های متعدد منابع مرتبط درباره افت چشمگیر ذخایر نفتی کشورش در پی تجاوز غیرقانونی به ایران و ناامن کردن تنگه راهبردی هرمز اشاره ای داشته باشد؛ مدعی شد: نیازی به تنگه هرمز نداریم، زیرا ذخایر نفتی بسیار عظیمی در اختیار داریم!

ترامپ گفت: اروپا باید در زمینه مهاجرت و انرژی محتاط باشد، وگرنه دیگر اروپایی باقی نخواهد ماند.

رئیس جمهور آمریکا طمع خود به اشغال اراضی سایر مناطق را چنین تکرار کرد: کنترل گرینلند باید در اختیار آمریکا باشد، نه دانمارک؛ ممکن است تمام نیروهایمان را از اروپا خارج کنیم.