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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

مددسراهای سیار شهرداری تهران در خدمت سالمندان

مددسراهای سیار شهرداری تهران در خدمت سالمندان

معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران، از استقرار مددسراهای سیار مجهز برای ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی به سالمندان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی اظهارداشت: به منظور تسهیل حضور و رفاه سالمندان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، مددسراهای سیار با تجهیزات کامل و در قالب خدماتی ویژه در نقاط استراتژیک شهر مستقر خواهند شد.

وی با اشاره به تنوع امکانات فراهم شده، افزود: این مددسراها علاوه بر تأمین اقلام مصرفی شامل آب معدنی، آب‌میوه و کیک، به تجهیزات پزشکی و بهداشتی مجهز شده‌اند. از جمله این تجهیزات می‌توان به کپسول اکسیژن، داروهای ضروری و لوازم بهداشتی اشاره کرد.

مقدمی در ادامه با تمرکز بر رفاه و آسایش سالمندان در این اتوبوس‌های امدادی، گفت: جهت حفظ سلامت و آرامش افراد، سیستم‌های خنک‌کننده، پتو و همچنین دمپایی‌های مخصوص جهت تعویض کفش برای افراد نیازمند، پیش‌بینی و تأمین شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مراحل آماده‌سازی از جمله شست‌وشوی کامل و ضدعفونی‌سازی اتوبوس‌ها با دقت بالا به اتمام رسیده است تا از کیفیت بالای خدمات‌رسانی در طول این مراسم اطمینان حاصل شود.

کد مطلب 6877957

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