سرهنگ یاسر قدیمی،در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز اقدامات گسترده برای آماده‌سازی موکب اصلی شهر بجنورد در مسیر زائران خبر داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد، با بیان اینکه ستاد تشییع و بدرقه رهبرشهید در شهرستان بجنورد با تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی فعالیت خود را آغاز کرده است،گفت: تمامی دستگاه‌ها و اعضای این ستاد با برنامه‌ریزی منسجم در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستند تا بتوانند خدمات شایسته‌ای به زائران حرم مطهر امام رضا(ع)و همچنین زائرانی که برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید راهی مشهد مقدس هستند ارائه دهند.

سرهنگ قدیمی افزود:در راستای برپایی یکی از مواکب اصلی شهرستان در خروجی بجنورد و مقابل پارک باباامان،اقدامات گسترده‌ای در حال اجراست که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی،اداره کل راهداری،شهرداری بجنورد و حصار گرمخان،بنیاد مسکن و سپاه بجنورد و با هم‌افزایی و وحدت رویه مطلوب در حال پیشرفت است.

وی با اشاره به عملیات عمرانی این پروژه گفت:هم‌اکنون عملیات زیرسازی محل استقرار موکب در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع در حال انجام است و امروز حدود ۵۰۰ مترمکعب مصالح برای اجرای بیس در این محل ریخته می‌شود تا بستر مناسب برای آسفالت‌ریزی فراهم شود.

وی افزود:طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده،در روزهای آینده حدود ۶۰۰ تن آسفالت در این محل اجرا خواهد شدتا زیرساخت لازم برای استقرار و فعالیت موکب اصلی بجنورد و ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی به زائران به بهترین شکل فراهم شود.