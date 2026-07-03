بزرگترین عملیات خدمت رسانی شرکت واحد در مراسم تشییع رهبر شهید

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بزرگ‌ترین عملیات خدمات‌رسانی تاریخ ۷۰ ساله شرکت واحد برای مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید با هدف تسهیل تردد شهروندان پیش بینی شده است، اظهار کرد: ۳ هزار و ۵۷۹ دستگاه اتوبوس برای این مراسم پیش بینی شده و خطوط ۹ گانه به صورت ۲۴ ساعته فعال است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بیان داشت: بر این اساس، خطوط ۱۰۱ (چهارراه تهرانپارس–پایانه آزادی)، ۱۰۲ (پایانه خاوران–پایانه آزادی)، ۱۰۳ (پایانه خاوران–پایانه علم و صنعت)، ۱۰۴ (پایانه جنوب–پایانه شهید افشار)، ۱۰۷ (پایانه معین–پارک‌وی)، ۱۰۸ (پایانه خاوران–پایانه جنوب) و ۱۱۰ (پایانه آزادگان–دانشگاه علوم و تحقیقات) با حداکثر ظرفیت و به‌صورت شبانه‌روزی به شهروندان خدمات ارائه خواهند کرد.

وی در خصوص خط ۱۰۵ نیز گفت: این خط در مرحله نخست به‌صورت گردشی بین پایانه بیهقی و پایانه علم و صنعت تا پل سیدخندان سرویس‌دهی می‌کند و در صورت نیاز، مسیر گردشی آن تا پل صیاد شیرازی ادامه خواهد یافت.

علیزاده همچنین از پیش‌بینی خدمات ویژه برای خط ۱۰۹ خبر داد و اظهار کرد: در این خط، علاوه بر به‌کارگیری کامل ناوگان، اتوبوس‌های کمکی نیز برای افزایش ظرفیت در مسیر مترو جوانمرد قصاب تا پایانه لاله به خدمت گرفته می‌شوند تا پاسخگوی حجم سفرهای شهروندان باشند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل شرکت واحد برای ارائه خدمات مناسب در این مراسم، از شهروندان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفرهای خود، اطلاعیه‌ها و راهنمایی‌های منتشرشده از سوی شرکت واحد را دنبال کرده و برای دریافت آخرین اطلاعات به صفحه ویژه بدرقه آقای شهید ایران در پرتال شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نشانی bus.tehran.ir مراجعه کنند.