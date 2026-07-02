زاکانی: ظرفیت اسکان بیش از ۳.۶ میلیون نفر برای مراسم تشییع فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف کشور، این حضور را نشانه انسجام ملی دانست و گفت: حضور مردم موجب شده دشمن به اهداف خود نرسد و این انسجام، پشتوانهای برای مسئولان در پیگیری حقوق ملت است.
وی افزود: مردم با حضور خود ضمن حمایت از کشور، بر عملکرد مسئولان نیز نظارت میکنند و مسئولان نیز باید صادقانه عملکرد، نقاط قوت و ضعف خود را با مردم در میان بگذارند.
شهردار تهران در تشریح برنامههای شهرداری برای مراسم وداع و تشییع اظهار کرد: شهرداری تهران چهار مأموریت اصلی شامل اسکان، حملونقل، خدمات شهری و امور فرهنگی و تبلیغات را بر عهده گرفته است.
زاکانی با بیان اینکه ظرفیت اسکان گستردهای برای زائران پیشبینی شده است، گفت: در شهر تهران حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و در شهرستانهای پیرامونی نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر ظرفیت اسکان فراهم شده که در مجموع امکان اسکان بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مهیاست.
وی ادامه داد: حدود ۴۵ درصد افرادی که از استانها به تهران سفر میکنند نیز اعلام کردهاند در منازل اقوام خود مستقر خواهند شد.
شهردار تهران با اشاره به تقسیم استانهای کشور میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران گفت: برای ساماندهی اسکان، هر استان به یکی از مناطق شهرداری تهران واگذار شده و هماهنگیها با استانداریها، سپاه و شهرداریهای استانها انجام شده است.
زاکانی افزود: اطلاعات مربوط به محل اسکان و خدمات از طریق پیامرسانهای ایتا، بله، سروش، روبیکا و سامانه شهرزاد در اختیار مردم قرار گرفته و متقاضیان پس از ثبتنام به محلهای تعیینشده هدایت میشوند.
وی درباره تمهیدات حملونقل نیز گفت: ۳ هزار ۴۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۶۵ رام قطار مترو، تاکسیها و ونهای شهرداری برای جابهجایی زائران به کار گرفته شدهاند و مترو نیز از شب قبل از مراسم بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت خواهد کرد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: برای برگزاری هرچه بهتر مراسم، سه حلقه ترافیکی پیرامون مصلای تهران پیشبینی شده و در مسیر تشییع نیز کریدورهای مشخصی برای ارائه خدمات به زائران در نظر گرفته شده است.
زاکانی از پیشبینی ۴ میلیون ظرفیت اسکان، فعالیت ۲۴ ساعته مترو و اتوبوس و اعمال محدودیتهای ترافیکی در روز تشییع خبر داد.
زاکانی با اشاره به برنامههای شهرداری تهران برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: برای اسکان زائران حدود سه و نیم تا چهار میلیون ظرفیت پیشبینی شده که بخشی از آن در مراکز اقامتی و بخشی نیز با مشارکت مردم فراهم شده است.
وی افزود: ۹ پارک بانوان نیز با ظرفیت نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر برای اسکان و ارائه خدمات به بانوان و مادران دارای فرزند اختصاص یافته است.
شهردار تهران با اشاره به اقدامات فرهنگی گفت: فضاسازی شهری، دیوارنگارهها و برنامههای مردمی متناسب با این مراسم در سطح شهر اجرا شده تا تهران برای این وداع تاریخی آماده باشد.
زاکانی درباره تردد زائران نیز گفت: ورود از ۱۴ مبادی ورودی تهران بدون محدودیت انجام میشود، اما در صورت افزایش حجم تردد، اسکان موقت و پارک خودروها در مبادی ورودی پیشبینی شده است تا از قفل شدن ترافیک جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در روز تشییع، محدوده اصلی مراسم برای تردد خودروها مسدود خواهد شد و مردم از طریق ۲۴ نقطه تعیینشده با ناوگان حملونقل عمومی به مسیر مراسم منتقل میشوند. همچنین ۸۱ کیلومتر مسیر ویژه برای تردد خودروهای امدادی و خدماتی در نظر گرفته شده است.
شهردار تهران با اشاره به تقویت ناوگان حملونقل عمومی گفت: تعداد رامهای فعال مترو از ۱۴۱ به ۱۶۵ رام افزایش یافته و شمار اتوبوسهای فعال شهرداری نیز از حدود ۲۵۰۰ دستگاه به ۳۴۰۰ دستگاه رسیده است و ظرفیت سایر شهرداریها نیز به این ناوگان افزوده خواهد شد.
زاکانی در پایان با تأکید بر ادامه راه رهبر شهید، گفت: ملت ایران مسیر عزت، افتخار و خونخواهی شهدا را با قدرت ادامه خواهد داد.
شهردار تهران از وجود حجم بالای نقدینگی و پول نقد در دست مردم خبر داد و گفت این منابع میتواند به چرخه اقتصاد کشور وارد شود اما خارج از آن انباشت شده است.
علیرضا زاکانی با اشاره به وضعیت نقدینگی کشور اظهار کرد: حدود ۲۵ میلیارد دلار پول نقد در دست مردم قرار دارد که میتواند در اقتصاد کشور به کار گرفته شود اما خارج از ظرفیتهای رسمی اقتصاد انباشته شده است.
وی با بیان اینکه نقدینگی کشور بین ۱۵ تا ۱۸ هزار همت برآورد میشود، افزود: برخی محاسبات نادرست و اختلال در تحلیلها میتواند در تصمیمگیریهای کلان کشور اثرگذار باشد و لازم است در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.
زاکانی همچنین تأکید کرد کشور در وضعیت جنگی قرار ندارد اما در شرایط «جنگ ترکیبی» قرار دارد و مسیر تأمین منابع همچنان مبتنی بر نفت و مالیات است.
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