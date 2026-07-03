رینگ و محورهای منتهی به بلوارپیامبر اعظم روز تشییع رهبر شهید مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای محدودیتهای ویژه ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: از همه شهروندان عزیز قمی درخواست میشود از ظهر روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید، برای انجام ترددهای درونشهری از انتخاب برخی محورهای اصلی خودداری کنند تا مدیریت عبور و مرور با سهولت بیشتری انجام شود.
وی افزود: بلوار شهید کبیری، بلوار فردوسی، بلوار شهید حکیم و بلوار بسیج از جمله محورهایی هستند که شهروندان باید از تردد در آنها پرهیز کنند و برای رسیدن به مقاصد خود از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
رئیس پلیس راهور استان قم ادامه داد: برای تردد به سمت میدان ۷۲ تن، شهرک قدس، شهرک پردیسان، بلوار صدوق و سایر مناطق واقع در بخش غربی شهر، شهروندان میتوانند بزرگراه امام علی (ع) در مسیر غربی را به عنوان مسیر جایگزین انتخاب کنند تا از ورود به محدودههای دارای محدودیت جلوگیری شود.
وی بیان کرد: هدف از اجرای این محدودیتها، مدیریت مناسب ترافیک و تسهیل رفت و آمد در زمان برگزاری مراسم است و همکاری شهروندان نقش مهمی در تحقق این هدف خواهد داشت.
شهروندان مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند
صدفی با اشاره به گستره محدودیتهای اعمال شده گفت: رینگ اصلی مسجد مقدس جمکران و محور بلوار پیامبر اعظم (ص) از محدوده شاه احمد قاسم تا مسجد مقدس جمکران در هر دو مسیر رفت و برگشت، به طور کامل مشمول محدودیت ترافیکی خواهد بود.
وی افزود: در این محدوده که مسیر اصلی تشییع رهبر شهید خواهد بود، هیچ وسیله نقلیهای اجازه ورود نخواهد داشت و محدودیتها به صورت کامل و بدون استثنا اجرا میشود.
رئیس پلیس راهور استان قم تصریح کرد: علاوه بر محور اصلی بلوار پیامبر اعظم (ص)، تمامی معابر عمود بر این بلوار نیز مشمول محدودیت هستند و امکان تردد وسایل نقلیه در این مسیرها وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بلوار شهید کبیری، بلوار شهید حکیم، بلوار فردوسی و بلوار بسیج از جمله معابر دارای محدودیت ترافیکی هستند و تمامی این مسیرها بدون استثنا تحت اجرای طرحهای ترافیکی قرار میگیرند.
صدفی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان اظهار کرد: رعایت مسیرهای تعیین شده و استفاده از محورهای جایگزین، نقش مؤثری در روانسازی ترافیک و اجرای هرچه بهتر برنامههای پیشبینی شده خواهد داشت و از شهروندان درخواست میشود از ورود به محدودههای اعلام شده خودداری کنند.
قم- رئیس پلیس راهور استان قم گفت: رینگ اصلی مسجد مقدس جمکران و تمامی محورهای عمود بر بلوار پیامبر اعظم (ص) همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم به طور کامل مسدود خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای محدودیتهای ویژه ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: از همه شهروندان عزیز قمی درخواست میشود از ظهر روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید، برای انجام ترددهای درونشهری از انتخاب برخی محورهای اصلی خودداری کنند تا مدیریت عبور و مرور با سهولت بیشتری انجام شود.
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