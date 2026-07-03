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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

۵ هکتار از اراضی ساحلی در خشکبیجار رشت رفع تصرف شد

۵ هکتار از اراضی ساحلی در خشکبیجار رشت رفع تصرف شد

رشت- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از اجرای عملیات رفع تصرف اراضی ساحلی به مساحت پنج هکتار در منطقه «حاجی بکنده خشکبیجار» از توابع شهرستان رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامیار مرزبانی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۵ هکتار از اراضی ساحلی در خشکبیجار رشت رفع تصرف شد

وی افزود: این عملیات با استناد به ماده ۱۱ قانون اراضی ساحلی و مستحدث، با همکاری مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان رشت، نیروی انتظامی، پاسگاه مرزبانی کیامهر، یگان امداد رشت و نیروهای مستقر در منطقه آزاد انزلی انجام شد.

مرزبانی با اشاره به آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در این منطقه ادامه داد: خوشبختانه این عملیات بدون هیچ گونه آسیب جانی و مالی به پایان رسید و اراضی یادشده به بیتالمال بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان تأکید کرد: برخورد با متصرفان اراضی ملی و ساحلی با جدیت ادامه دارد و آزادسازی سواحل در راستای حفظ حقوق عمومی و دسترسی مردم به کرانههای دریا در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6878048

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