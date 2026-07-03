به گزارش خبرنگار مهر، کامیار مرزبانی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۵ هکتار از اراضی ساحلی در خشکبیجار رشت رفع تصرف شد

وی افزود: این عملیات با استناد به ماده ۱۱ قانون اراضی ساحلی و مستحدث، با همکاری مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان رشت، نیروی انتظامی، پاسگاه مرزبانی کیامهر، یگان امداد رشت و نیروهای مستقر در منطقه آزاد انزلی انجام شد.

مرزبانی با اشاره به آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در این منطقه ادامه داد: خوشبختانه این عملیات بدون هیچ گونه آسیب جانی و مالی به پایان رسید و اراضی یادشده به بیتالمال بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان تأکید کرد: برخورد با متصرفان اراضی ملی و ساحلی با جدیت ادامه دارد و آزادسازی سواحل در راستای حفظ حقوق عمومی و دسترسی مردم به کرانههای دریا در دستور کار قرار دارد.