138 هکتار از عرصه های ملی رشت رفع تصرف و خلع ید شد

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت 76 مترمکعب انواع چوب آلات قاچاق در شهرستان رشت نیز کشف و ضبط شده که در این راستا 48 نفر دستگیر و 24 دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

وی عنوان کرد: در سال 87 مردم شهرستان رشت 67 بار با کد رایگان 09696 یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان تماس گرفته اند که از این میزان تماس تعداد 23 مورد منجر به عملیات شده است.

جعفری همچنین خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح صیانت امسال 65 هکتار از عرصه های ملی این شهرستان عملیات جنگلکاری، صیانت، احیاء، غنی سازی و توسعه انجام خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان رشت ادامه داد: شهرستان رشت دارای 24 هزار هکتار عرصه ملی بوده که این عرصه ها شامل اراضی جنگلی، جلگه ای، آبندانها، استخرهای طبیعی و اراضی ساحلی است.