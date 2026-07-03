تشییع پیکر رهبر شهید، آغاز مسئولیت امت و میدان سنجش اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا علی اکبری در خطبه های نماز جمعه شهرماهنشان با تأکید بر جایگاه والای تشییع اولیای الهی، اظهار داشت: تشییع مردان الهی پایان راه آنان نیست، آغاز مسئولیت امت است. روز وداع نیست، روز عهد، روز پیمان و روز برخاستن میلیونها وارث راه ولایت است.
وی افزود: مردم ایران صرفاً به تشییع پیکر نمیروند، بلکه به تجدید بیعت با یک مکتب میروند. آنان برای خاک سپردن پرچمدار نمیروند، بلکه میروند تا پرچم را به دوش بگیرند.
امام جمعه ماهنشان با اشاره به ابعاد راهبردی این حضور، تصریح کرد: آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، نمادی از اقتدار ایران در برابر جبهه استکبار است و از همه کسانی که میتوانند دعوت میکنم در این آیین شرکت کنند.
علی اکبری با تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: این آیین، قدرشناسی از یک عمر ایستادگی و تلاش خالصانه یک رهبر الهی است؛ رهبری که علم، تقوا، سادهزیستی، شجاعت، مردمدوستی و ژرفاندیشی او همانندی در رهبران جهان ندارد. مردم خواهند آمد تا از رهبری قدردانی کنند که هر آنچه در توان داشت برای عزت، سربلندی و اقتدار این کشور خرج کرد.
تشییع شهید؛ رفراندوم بدون صندوق رای
خطیب جمعه ماهنشان تأکید کرد: تشییع قائد شهید، صرفاً آیینی برای وداع نیست؛ مهمترین میدان سنجش اقتدار یک ملت است. حضور مردم، مخابرهکننده یک پیام سیاسی، امنیتی و راهبردی برای جهان میباشد؛ پیامی که تمام محاسبات سرویسهای اطلاعاتی و معادلات نظامی دشمن را دگرگون میسازد.
وی در ادامه با بیان اینکه حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید، یعنی رفراندوم بدون صندوق رأی، این حضور سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و قدرت بازدارندگی ایران را به نمایش میگذارد و نمایش پیوند مردم ایران با ولایت الهی است.
امام جمعه ماهنشان در ادامه با اشاره به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مقام معظم رهبری، این اقدام را مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار منشور ملل متحد دانست و گفت: چنین تهدیداتی بخشی از سیاست نظاممند رژیم منحوس برای ترور مقامات عالیرتبه ایران است و با سکوت شورای امنیت، این رژیم در ادامه جنایت خود گستاختر شده است.
وی با لحنی قاطع افزود: ما جانفداییان اعلام میداریم که جسارت و سوءقصد به رهبر ایران، اعلان جنگ بوده و با تمام توان دنیایشان را بر سرشان ویران میکنیم. پاسخ خون، خون است؛ مقر، ساختمان و پایگاه نیست. باید خون کثیف ترامپ و نتانیاهو ریخته شود.
علی اکبری با اشاره به پیام مقام معظم رهبری از جانمان در ۷ تیر که فرمودند «عناصر صالحه باید حکم قصاص را اجرا کنند»، تأکید کرد: ما همگی مطالبه قصاص قاتلین رهبر شهید را میکنیم و با فریاد بلند میگوییم «یا لثارات الخامنهای».
امام جمعه ماهنشان با اشاره به رویکرد دشمن، تصریح کرد: دشمن ما جز زبان قدرت، فهم دیگری ندارد و ما باید با قدرت با او برخورد کنیم. نباید فریب امپراطوری رسانه دشمن را خورد و حرفهای مضحک رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر اسرائیل را بازگو کرد. باید روایتگر پیروزی باشیم.
وی در خصوص مذاکرات اخیر گفت: مذاکره اخیر از موضع قدرت بوده و دشمن مستأصل شده است. در واقع مذاکره برای تثبیت پیروزیهای میدان میباشد و هیچکس حق ندارد این پیروزیها را با حرفهای خود به کام مردم تلخ نماید.
خطیب جمعه ماهنشان دیدار رئیسجمهور محترم با مراجع تقلید را دارای برکات فراوان دانست و اظهار کرد: طبق آموزههای دینی، حضور مسئولین در نزد علما و مراجع، عزت و افتخار بر آن مسئول میباشد. نتیجه این حضور ضمن گزارشدهی رئیسجمهور محترم به خدمت مراجع، آن بزرگواران هم ضمن قدردانی از اقدامات دولت در مدیریت شرایط اخیر کشور، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، توجه جدی به معیشت مردم، کنترل بازار، تقویت اقتدار کشور، تبیین واقعیتها برای افکار عمومی و حرکت هماهنگ دولت در چهارچوب رهنمودهای رهبری تأکید کردند.
امام جمعه ماهنشان بیانیه بههنگام و راهگشای اعضای مؤمن، ولایی، بصیر و تیزبین خبرگان رهبری را حاوی نکات اساسی و راهبردی دانست و گفت: این بیانیه مطابق رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و جبهه مقاومت، قلب عناصر انقلابی را شاد نمود. این روشنگری و فداکاری خبرگان رهبری در تعیین رهبر انقلاب، دو اقدامی است که در تاریخ افتخارات اعضای بصیر و زمانشناس خبرگان رهبری ثبت و چراغ راه آیندگان خواهد بود.
وی با اشاره به محتوای این بیانیه تاریخی افزود: در این بیانیه بر خطوط قرمز رهبری، مهدورالدم بودن قاتلان امام شهید، حفظ حقوق هستهای، تنگه هرمز، لزوم پاسخ سریع نیروهای نظامی به نقض آتشبس و حضور مردم در خیابانها تا زمانی که رهبری مصلحت بدانند، تأکید شده است. پیام این بیانیه آن بود که آمریکا باید بداند در ایران کسی برای تفاهم ذوق ندارد و مردم و نخبگان، مطالبه جدی تحقق منافع ملی را دارند.
مشکلات شهرستان ماهنشان
علی اکبری در پایان با اشاره به مشکلات موجود در مرکز شهرستان ماهنشان، به مطالبات مردم اشاره کرد و گفت: نبود و تعطیلی کمپ ترک اعتیاد، مشکلات فراوانی ایجاد نموده است؛ لذا از مسئولین امر درخواست رسیدگی و ایجاد کمپ ترک اعتیاد در این شهرستان را مینمایم.
وی همچنین به وضعیت خیابانهای بافت قدیم و کندوکارهای ناتمام فاضلاب اشاره کرد و افزود: این پروژههای ناتمام، زندگی را برای مردم سخت نموده است. از مسئولین میخواهم پاسخگو باشند که چرا یک پروژه در این مدت طولانی پایان نیافته و مردم را در مضیقه قرار داده است.
امام جمعه ماهنشان به مشکل و کمبود نان در روستاها اشاره کرد و گفت: این مسئله باعث اذیت روستاییان عزیز و میهمانان در روستا شده است؛ لطفاً مسئولین امر رسیدگی نمایند.
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