رحیمی: اعزام ۷ تانکر آبرسانی به تهران و مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رحیمی از آماده‌باش کامل شرکت آب و فاضلاب گلستان برای ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع «رهبر شهید» خبر داد و اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن گلستان در مسیر اصلی تردد زائران به مشهد مقدس، تمامی نیروهای عملیاتی، تأسیسات و امکانات این شرکت در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا تأمین آب شرب سالم، پایدار و بهداشتی در مسیر عبور زائران بدون هیچ‌گونه وقفه انجام شود و مسافران در طول سفر از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به اعزام تجهیزات آبرسانی به خارج از استان گفت: در راستای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع، پنج دستگاه تانکر آبرسانی سیار به مشهد مقدس و دو دستگاه تانکر نیز به تهران اعزام شده است.

رحیمی ادامه داد: این ناوگان با ظرفیت مجموع ۱۰۰ هزار لیتر، وظیفه تأمین و توزیع آب شرب بهداشتی در میان جمعیت حاضر در مراسم را بر عهده دارد و تا پایان برگزاری مراسم در محل مأموریت مستقر خواهد بود.

وی خدمت به زائران را افتخاری برای مجموعه آب و فاضلاب استان دانست و تأکید کرد: کارکنان شرکت با تمام توان در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، برای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و زائران در آماده‌باش کامل هستند.