سرهنگ عباس جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح سازوکارهای اجرایی جهت اعزام گسترده هم‌استانی‌ها به تهران، اظهار کرد: با هدف مدیریت ترافیک و تسهیل دسترسی، محور قم - گرمسار - ورامین به عنوان مسیر اصلی تردد کاروان‌های اتوبوسی استان یزد تعیین شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر یزد با بیان اینکه زمین‌های مجاور پایانه خاوران در جاده ورامین برای پارک اتوبوس‌های اعزامی اختصاص یافته است، افزود: ایستگاه ویژه‌ای نیز در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) ورامین برای استقبال و ارائه خدمات پذیرایی به زائران یزدی پیش‌بینی شده است که کاروان‌ها پیش از ورود به محدوده اصلی شهر تهران باید در این نقطه ساماندهی شوند.

وی به مدیران کاروان‌ها تأکید کرد: برنامه‌ریزی سفر باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که توقف زائران در تهران از سقف ۸ ساعت فراتر نرود. همچنین رعایت موارد ذیل برای حفظ سلامت و امنیت زائران را داشته باشند.

وی توصیه کرد: از همراه بردن کودکان زیر ۱۵ سال و افراد سالمند با توجه به شرایط محیطی اکیداً خودداری شود و زائران با کوله‌پشتی سبک (مشابه سفرهای اربعین) و همراه داشتن جیره خشک، آب معدنی، کارت شناسایی و شماره تماس همراهان اعزام شوند.

سرهنگ جوکار تصریح کرد: در صورت جدا شدن زائران از کاروان، افراد باید از طریق خطوط مترو کیانشهر یا راه‌آهن خود را به محدوده ورامین رسانده و جهت هماهنگی با شماره‌های پشتیبانی تماس حاصل کنند. بازگشت تمامی کاروان‌ها نیز دقیقاً از همان محور تعیین‌شده در رفت، انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: همزمان با این اقدامات، موکب‌های خدماتی در تمامی شهرستان‌های استان یزد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌های مذهبی برای پذیرایی و اسکان زائران سایر استان‌ها اعزام شده و در آماده‌باش کامل قرار دارند.