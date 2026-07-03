تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار ملی و پاسخ قاطع ملت ایران به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تاکستان با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: این مراسم صرفاً بدرقه یک شخصیت نیست، بلکه نمایش اقتدار، انسجام و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و نظام هستند، افزود: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، این توطئه را خنثی کرده و نشان خواهد داد ملت ایران همچنان با وحدت و اقتدار در کنار نظام و ولایت ایستاده است.

امام جمعه تاکستان با اشاره به فرارسیدن سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی و روز افشای حقوق بشر آمریکایی، آمریکا را بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر دانست و گفت: حملات اخیر به مناطق مسکونی، شهادت غیرنظامیان و رهبر شهید انقلاب، چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را بیش از گذشته آشکار کرد.

غفوری تأکید کرد: جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی باید به‌صورت مستند در مجامع بین‌المللی پیگیری شود و ملت ایران نیز هرگز این جنایت‌ها را فراموش نخواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، این پیام را منشوری راهبردی برای تحول دستگاه قضایی دانست و گفت: مطالبه اصلی رهبر انقلاب، تبدیل شعار تحول به اقدام عملی و ملموس در زندگی مردم است.

امام جمعه تاکستان افزود: برخورد قاطع با مفسدان، قطع نفوذ صاحبان قدرت و رانت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، مقابله با تبعیض و صیانت از حقوق عامه، مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید در عملکرد دستگاه قضایی نمود عینی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایت‌های اخیر علیه ایران اظهار کرد: خون‌خواهی رهبر شهید و سایر شهدای جنگ اخیر نباید به حاشیه رانده شود و دستگاه‌های مسئول باید این مطالبه را در عرصه‌های حقوقی و بین‌المللی با جدیت دنبال کنند.

غفوری با انتقاد از وجود رانت و تبعیض در برخی حوزه‌ها، تصریح کرد: اگر تبعیض از کشور ریشه‌کن نشود، بسیاری از مشکلات پابرجا خواهد ماند و قوه قضائیه باید بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای با مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران و صاحبان نفوذ برخورد کند.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای رهبر شهید طی ۳۷ سال رهبری انقلاب اسلامی، گفت: تحول در حوزه علم و فناوری، تقویت اقتصاد مقاومتی و دستیابی به توان بازدارندگی دفاعی، سه میراث بزرگ ایشان برای ایران اسلامی است که باید با قدرت ادامه یابد.

امام جمعه تاکستان تأکید کرد: استمرار نهضت علمی، حمایت از تولید داخلی، حفظ وحدت ملی، امیدآفرینی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مهم‌ترین الزامات تحقق «ایران قوی» و ادامه مسیر رهبر شهید است.

وی در پایان از مسئولان شهرستان تاکستان برای برنامه‌ریزی اعزام زائران و میزبانی از کاروان‌های عبوری مراسم تشییع قدردانی کرد و از مردم خواست با حضور پرشور خود، دین خود را به رهبر شهید و آرمان‌های انقلاب اسلامی ادا کنند.

