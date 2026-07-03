به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رضا نواز اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور، گفت: به منظور تسهیل سوخت‌گیری، تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها افزایش یافته؛ هرچند اولویت همچنان استفاده از کارت سوخت شخصی است.

وی افزود: همه جایگاه‌های سوخت واقع در مسیرهای اصلی منتهی به سه استان میزبان آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور همچنین با درخواست از مردم برای استفاده از ظرفیت کامل خودروهای شخصی در صورت امکان، خواستار انجام سفرها از طریق وسایل حمل‌ونقل عمومی شد.

به گفته وی، اولویت اصلی همچنان استفاده شهروندان از کارت سوخت شخصی است تا روند سوخت‌گیری با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.