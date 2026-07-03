به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: امروز نشستی با مدیران ۳۷ منطقه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد و در آن اقدام‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم تشییع قائد شهید مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همکاران ما در سراسر کشور و در همه بخش‌های زنجیره صنعت پالایش و پخش در آمادگی کامل به سر می‌برند و جریان تولید، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی به‌صورت پایدار برقرار است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: همکاران ما در همه کشور در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و همه تدابیر و تدارکات لازم برای تسهیل حضور هموطنان در این مراسم باشکوه اتخاذ شده است.

عظیمی‌فر گفت: از زحمات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همکاران صمیمانه قدردانی می‌کنم که در شرایط سخت، از جمله دوران جنگ تحمیلی سوم و این ایام، با وجود فشار سنگین بخش مصرف و آسیب‌های واردشده به برخی تأسیسات، به‌خوبی از عهده مأموریت‌های خود برآمده‌اند.