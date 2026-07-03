شتاب در تکمیل سد «آبسرده» بروجرد در صورت رفع موانع بر سر راه پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز جمعه در جریان بازدید از پروژه سدسازی «آبسرده»، «زیبا محمد» و «ایوشان»، اظهار داشت: سد «ایوشان» در حال بهرهبرداری است و باتوجهبه مصوبه کمیته حفاظت از منابع آب بهمنظور استفاده کشاورزان، طبق برنامهریزی انجام شده توسط آب منطقهای استان بهصورت مقطعی در حال بازگشایی است که ذخیره مناسب را تا پایان فصل تنش کمآبی داشته باشیم و هم شبکههای پایاب بهصورت پمپاژ از بستر رودخانه استفاده و مدیریت شود.
۴۵۰ میلیارد به پروژه سد «آبسرده» تزریق شد
وی بیان کرد: عملیات اجرای سد «زیبا محمد» اخیراً شروع شده که معارضینی دارد و نیاز است اعتبارت مناسب به این پروژه تزریق شود تا شاهد پیشرفت محسوس در آن باشیم.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه سد «آبسرده» بروجرد حدود ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: از ابتدا تا کنون ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق شده و برای امسال هم ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش شده است که نسبت به قبل قابلتوجه است.
مجیدی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه دیواره سد ۳.۴ همت اعتبار نیاز داریم، عنوان کرد: ارتفاع سد ۸۴ متر است که تابهحال ۷۵ درصد خاکبرداری پروژه انجام شده، بتن سازه حدود ۲۵ درصد و خاکریزی ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر باتوجهبه بازدید بهعملآمده و گزارش مشاور، بیش از ۱۱۰ نفر در قالب پیمانکار پروژه که وابسته به شرکتهای بنیاد تعاون فراجا است، مشغول کار هستند.
پروژه شتاب میگیرد
معاون عمرانی استانداری لرستان، به موانع سر راه پروژه سد «آبسرده» بروجرد اشاره کرد و افزود: چنانچه تأمین مواد اولیه موردنیاز این پروژه صورت بگیرد، پروژه میتواند شتاب بیشتری داشته باشد؛ زیرا شرایط جنگی تأثیراتی در خصوص روند پیشرفت پروژه داشته که در صدد رفع آنها هستیم.
مجیدی، تصریح کرد: تلاش میکنیم با رفع موانع هرچه سریعتر پروژه شدت بیشتری داشته باشد؛ چون باتوجهبه طراحی سد، هرچقدر ارتفاع سد بالاتر میرود حجم عملیات خاکی کمتر میشود؛ یعنی در آینده شاهد سرعت بیشتری در اجرای سد خواهیم بود.
وی تأکیدات مدیریت ارشد استان مبنی بر بازدید مستمر و پیگیری پیشرفت پروژههای پیشران و اولویتدار، تسریع در اجرای پروژههای آب منطقهای لرستان و تزریق اعتبارات مناسب را مهم برشمرد و ضمن قدردانی از زحمات و پیگیریهای نمایندگان مجلس در تأمین اعتبار و تخصیص ماده ۵۶ و منابع بانکی، تصریح کرد: با تلاش مدیریت و کارکنان آب منطقهای استان شاهد تکمیل سدها بهعنوان منابع آبی استان خواهیم بود.
معاون عمرانی استانداری لرستان، بیان کرد: حجم سد آبسرده ۶۱ میلیون مترمکعب است که اگر این عدد وارد چرخه شود قطعاً تأثیرات بسزایی در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات خواهیم بود.
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