حق شناس: راهبرد رهبر شهید مبارزه با سلطه بود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه رشت، با گرامیداشت ایام محرم و سوگواری سیدالشهدا(ع)، به تبیین ابعاد مختلف حماسه حسینی پرداخت و با اشاره به اینکه حرکت امام حسین(ع) از ۲۸ رجب تا روز عاشورا حدود پنج ماه و نیم به طول انجامیده است، اظهار کرد: آنچه امروز از امام حسین(ع) به یادگار مانده، تنها ظلمهای ده روز آخر نیست، بلکه حماسه حسینی یعنی افتخار، سرمایه بزرگ و قطعه طلایی تاریخ اسلام است که محور مقاومت در برابر یزید زمان شد.
استاندار گیلان با تشبیه رهبر شهید به امام حسین(ع)، اضافه کرد: امام شهید در تمام مراحل زندگی چه در دوران هفت ساله رهبری، هشت ساله ریاست جمهوری، و حتی سالهای زندان هرگز از اصول و آرمانهای خود فاصله نگرفت و با وجود تغییر تاکتیکها، راهبرد اصلی مبارزه با نظام سلطه هرگز تغییر نکرد.
حقشناس با اشاره به حملات نظامی به ایران، گفت: اگر هدف دشمنان، نابودی کامل نظام بود، نیازی به بمباران ۲۳ هزار نقطه ایران نبود؛ اما آنچه رخ داد، نشان میدهد که دشمن به دنبال تغییر راهبردهاست، نه تغییر اصول.
وی افزود: رهبر شهید، توان نظامی بازدارندهای را در کشور ایجاد کرد که ترامپ نیز هفته گذشته اعتراف کرد ادامه جنگ ممکن نیست.
استاندار گیلان با اشاره به تفاهمنامههای دوران طاغوت با کشورهای خارجی، هشدار داد: دشمنان به دنبال بازگشت ایران به شرایط سال ۵۷ هستند، اما ملت ایران با بصیرت خود، اجازه نخواهد داد این توطئه عملی شود.
وی با بیان اینکه حضور مقامات کشورهای مختلف در ایران برای ادای احترام، نشاندهنده عظمت نظام اسلامی است، تصریح کرد: اقتدار و امنیت امروز ایران، مدیون مجاهدتهای خستگیناپذیر رهبر شهید و خونهای پاک شهداست و این دستاوردها، حاصل ایستادگی در برابر دو غول نظامی (آمریکا با بودجه ۵۰۰ میلیارد دلاری و اسرائیل) است.
حقشناس در پایان با اعلام برنامههای گرامیداشت شهدای خدمت در استان گیلان، گفت: روز شنبه (۱۳ تیر) مراسمی در مصلای رشت و روز دوشنبه (۱۵ تیر) نیز برنامهای در شهرداری رشت برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدای خدمت برگزار خواهد شد و از عموم مردم برای حضور پرشور دعوت میشود.
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