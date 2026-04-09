حق شناس: حضور مردم پس از شهادت قائد امت تحلیل دشمن را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح پنج‌شنبه در مراسم اربعین شهادت رهبر شهید قائدامت، در رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه رهبر شهید، اظهار کرد:همه مردم ایران ساعت ۹:۴۰ دقیقه ۹ اسفند در ذهن‌شان ماندگار خواهد شد.

استاندار گیلان افزود: یک ساعت تاریخی دیگر، ساعت ۹:۳۳ دقیقه ۱۲بهمن که امام آمد در سال ۵۷ و آن ساعت شد فرایند اضمحلال یک سلسله منحوس پهلوی و نظام ستم‌شاهی پادشاهی چند هزار ساله و تثبیت نظام اسلامی.ورود امام منجر به احیای هویت، استقلال، اراده و نتیجه‌اش استقرار جمهوری اسلامی شد.

وی تصریح کرد:در ساعت ۹:۴۰ دقیقه ۹ اسفند ۱۴۰۴ با شهادت قائدامت یک اتفاق مهم دیگر افتاد؛ تثبیت نظام اسلامی نه در منطقه، بلکه به‌عنوان پنج الی شش قدرت جهانی در مقیاس جهانی.

توان دفاعی، میراث رهبری و جایگاه جمهوری اسلامی

استاندار گیلان با اشاره به میراث امام شهید گفت:امام شهید میراث گران‌بهایی به‌جا گذاشت. رهبر می‌دانست و مطلع بود که به قله نزدیک شده‌ایم؛ ظرفیت‌ها را می‌دانست. امروز کیست که اعتراف نکند جمهوری اسلامی حداقل از نظر نظامی در قله ایستاده است؟!

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید آوینی؛ سید اهل قلم و هم روز تثبیت انرژی هسته‌ای ادامه داد: در همه سنوات گذشته کسی که محکم پای انرژی هسته‌ای ایستاد، پای دستاوردهای نظامی ایستاد، رهبر شهید بود.

حق‌شناس با اشاره به توان دفاعی کشور گفت: امروز کشوری که در مقابل دو رژیم ایستاد،حتماً می‌تواند در برابر کشورهایی که نتوانستند در برابر دشمن بایستند نیز مقاومت کند.

وی تصریح کرد: قدرت‌های نظامی عراق درون‌زا نبود، متعلق به خودی نبود؛ اما قدرت جمهوری اسلامی درون‌زا، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. انرژی هسته‌ای، موشک، پهپاد و… دست خودمان است.

حضور مردم؛پاسخی روشن به تحلیل‌های دشمن است

استاندار گیلان با اشاره به حضور گسترده مردم پس از شهادت رهبر شهید قائدامت گفت: دشمن با خیال خام خود تصور می‌کرد که با فقدان رهبر، مردم به صحنه به فکر او می آیند، آنان گمان می‌کردند جامعه دچار سردرگمی می‌شود اما ملت ایران نشان دادند که تحلیل دشمن چقدر از واقعیت دور است. مردم نه به خواست دشمن و نه تحت تأثیر تبلیغات او، بلکه با انگیزه‌ای روشن و برای بیان خون‌خواهی رهبر شهید به میدان آمدند و حضورشان پیام روشنی به همه داد.

حق‌شناس با اشاره به سخنان ابتدای سال رهبری گفت: فرمان در دست رهبری است و ایشان حواس‌شان به همه چیز هست. در سخنان ابتدای نوروز تأکید کردند که مردم دید و بازدیدهای خود را داشته باشند و نوعروس‌ها برنامه‌های خود را انجام دهند. این نشان می‌دهد که رهبری به جزئیات زندگی مردم نیز توجه دارند.

راهبرد دشمن و تجربه ۴۷ ساله ملت ایران

استاندار گیلان با بیان اینکه راهبرد دشمن سقوط نظام، تصمیم بی‌قید و شرط است گفت:امروز اجازه نمی‌دهیم تنگه هرمز بر روی او باز شود.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود:در طی ۴۷ سال مردم و مسئولان درس بزرگی گرفتند. اگر مردم نبودند، حتماً سرنوشت کشور به اتفاق دیگری می‌افتاد. جنگ را مردمی کردیم با راهبرد امام شهید.

حق‌شناس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: در این نبرد با تکیه بر سلاح، موشک و پهپاد ساخت داخل جنگیدیم و همین اتکا به توان ملی، بزرگ‌ترین دستاورد جنگ بود؛ چراکه بخشی از قدرت واقعی جمهوری اسلامی را آشکار کرد. بستن تنگه هرمز و ضربه‌زدن به ساختار قدرت‌های جهانی نشان داد که معادلات گذشته دیگر کارایی ندارد. این رخداد برای افکار عمومی جهان روشن ساخت که قدرت آمریکا بیش از آنکه واقعی باشد، پوشالی است.

آغاز جنگ و نقش نیروهای مسلح

استاندار گیلان با اشاره به شرایط آغاز جنگ اظهار کرد: در ده روز نخست، کشور از حضور رهبر، فرمانده سپاه و وزیر دفاع بی‌بهره بود؛ اما نیروهای مسلح که پیش‌تر راهبرد اصلی را از فرمانده کل قوا دریافت کرده بودند، در کمتر از دو ساعت وارد میدان شدند و بدون وقفه به نبرد ادامه دادند.

وی افزود: همین آمادگی و انسجام نیروهای مسلح نشان داد ساختار دفاعی کشور بر پایه تصمیم‌گیری روشن و راهبردی بنا شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی در غیاب فرماندهان عالی، روند مقابله با دشمن بدون اختلال آغاز شد و همچنان با قدرت ادامه دارد.