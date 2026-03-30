به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از بزرگداشت یوم‌الله دوازدهم فروردین «روز جمهوری اسلامی ایران» در اجتماعات شبانه مردم انقلابی و مبارز استان در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و روستاها خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

از آغازین لحظات جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی با حمایت کشورهای متخاصم منطقه علیه میهن اسلامی و به شهادت رسیدن قائد امت اسلامی تاکنون حماسه‌های باشکوهی از حضور گسترده و مداوم مردم آگاه، دشمن‌شناس و ولایت‌مدار استان گیلان با برگزاری اجتماعات شکوهمند شبانه در صحنه پاسداری از آرمان والای انقلاب اسلامی و حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی در صحیفه افتخارات فرزندان غیور و سلحشور سردار جنگل به ثبت رسیده و صحنه‌های پرشماری از اندوه فراق و سوگواری شهادت ولی امر مسلمین، شادی و امید از انتخاب رهبر منتخب خبرگان ملت، احساس غرور از عملیات‌های پی‌درپی و پیروزمندانه وعده صادق در پاسخ قاطع و محکم نیروهای جان‌برکف مسلح به تجاوزات دشمنان و تشییع باشکوه پیکرهای پاک و مطهر شهدای جنگ تحمیلی در تاریخ گیلان ماندگار شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تقدیر و تشکر از حضور مستمر و مداوم گیلانیان غیور و ولایت‌مدار در میادین و خیابان‌ها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) و بیعت ناگسستنی با رهبر معظم انقلاب اسلامی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته)، از عموم مردم استان دعوت می‌نماید تا با حضور گسترده‌تر و پرشورتر در اجتماعات شبانه سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ فروردین در سراسر گیلان به‌ویژه در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) رشت، ضمن بزرگداشت یوم‌الله دوازدهم فروردین (روز جمهوری اسلامی ایران)، با تکرار حماسه‌ای باشکوه و دشمن‌کوب موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح و رزمندگان حاضر در میدان نبرد با متجاوزان آمریکایی صهیونیستی و زمینه‌ساز تحمیل شکست بزرگ به جبهه شیطانی استکبار جهانی گردند.

بزرگداشت یوم‌الله دوازدهم فروردین «روز جمهوری اسلامی ایران» با شعار محوری «پرچم بر زمین نمی‌ماند» با برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و طنین سرود مقدس جمهوری اسلامی ساعت ۲۱ سه‌شنبه ۱۱ فروردین در اجتماعات شبانه مردم انقلابی و مبارز گیلان در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) رشت، میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و روستاها و همچنین مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان برگزار می‌شود. بی‌شک حضور گسترده، باشکوه و مستمر مردم بابصیرت و قدرشناس گیلان در اجتماعات شبانه ضمن نمایش اوج وحدت، ایستادگی و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی نویدبخش وعده الهی پیروزی جبهه حق علیه باطل و نابودی فتنه‌گران، سلطنت‌طلبان، تروریست‌ها و جنگ‌افروزان خواهد بود.