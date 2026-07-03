دوبله ۲ مستند لبنانی همزمان با ایام وداع و بدرقه رهبر شهید

فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ تلویزیون درباره آثاری که همزمان با ایام بدرقه رهبر شهید انقلاب تولید و عرضه می شود به خبرنگار مهر بیان کرد: مستند ۸ قسمتی «خامنئی» ساخته شبکه المنار لبنان، با پایان مراحل دوبله آماده پخش از شبکه‌های سیما شده است.

وی اضافه کرد: این مستند در ۸ قسمت، به سیر زندگی مقام معظم رهبری از تولد در سال ۱۳۱۸ تا سال ۱۳۶۸ می‌پردازد.

شکیبا درباره جزئیات این مستند تصریح کرد: این اثر با بهره‌گیری از ۱۵ هزار ساعت آرشیو، ۴۷ هزار عکس و ۱۵۰ مصاحبه در ۱۲۵ لوکیشن مختلف تولید شده است تا بخشی از مسیر ۵۰ ساله مجاهدت و شهادت‌طلبی ایشان را روایت کند.

وی اضافه کرد: این مستند با هدف ارائه الگویی از ایستادگی و افتخار برای مخاطبان، به‌زودی روی آنتن خواهد رفت.

مدیر دوبلاژ تلویزیون همچنین از دوبله اثر دیگری از لبنان خبر داد و گفت: مراحل دوبله مستند «تجارت الاذکیاء» به پایان رسیده است و این اثر به زودی از شبکه‌های مختلف سیما پخش خواهد شد.

شکیبا در پایان درباره این مستند عنوان کرد: این مستند با الهام از آیات شریف قرآن کریم درباره معامله مؤمنان با پروردگار، به بررسی ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و روحیه شهادت‌طلبی رهبر انقلاب اسلامی، قائد امت شهید امام خامنه‌ای می‌پردازد. شخصیتی که زندگی و مجاهدت‌های ایشان همواره الگویی درخشان از ایستادگی، جانبازی و گام برداشتن در مسیر حق بوده است.