صدای دوبلورها در جنگ خاموش نشد؛ فعالیت دوبله زیر بمباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ سیما با اشاره به دوبله در سایه بمباران دشمن بیان کرد: دوبلورهای پیشکسوت و فعال، همواره تلاش کردهاند تا این هنر را زنده نگه دارند. ترکیبی از علاقه، تعهد حرفهای، شبکهسازی و تلاش جمعی برای حفظ این هنر، دلایلی هستند که باعث میشوند فعالیت دوبله، حتی در شرایط بحرانی، متوقف نشود.
وی با مروری بر آثار در دست دوبله عنوان کرد: در جنگ امریکایی صهیونیستی بخشهایی از دوبلاژ هم مورد اصابت قرار گرفت، اما این اتفاق سبب تعطیلی کارها نشد. تلاش ما بر این است تا با بهرهگیری از فرصتهای موجود، سبد متنوعی از آثار را برای دوبله آماده کنیم. طرحهای در دست تولید شامل طیفی از آثار نمایشی و مستند برای شبکههای مختلف تلویزیون است. تنوع در آثار، یکی از اولویتهای اصلی ماست تا بتوانیم پاسخگوی سلایق مختلف مخاطبان باشیم و همچنین فرصتهای متفاوتی را برای ابراز توانمندیهای دوبلورها فراهم آوریم.
مدیر دوبلاژ سیما همچنین درباره نقش تلویزیون در جایگاه کنونی دوبله گفت: تلویزیون بستری برای دیده شدن و شنیده شدن صدای دوبلورها بوده و با نمایش آثار دوبله شده به میلیونها مخاطب در سراسر ایران، هنر دوبله را به یکی از شناختهشدهترین هنرهای نمایشی تبدیل کرده است. تلویزیون امکان دسترسی همگانی به آثار دوبله را فراهم کرده و باعث شده تا دوبله صرفاً محدود به سالنهای سینما نباشد. نمایش مستمر آثار دوبله، مخاطبان را با سبکها، صداها و روشهای مختلف دوبله آشنا کرده و ذائقه آنها را نیز شکل داده است.
مدیر دوبلاژ سیما همچنین با اشاره به بازنگریهای لازم برای حفظ هویت فرهنگی دوبله تلویزیونی گفت: حفظ هویت و اصالت فرهنگی دوبله تلویزیونی، امری ضروری و مستلزم بازنگریهای مداوم است. همچنین، توجه به تولید آثار دوبله ایرانی با مضامین بومی و ملی، اولویت بالاتری خواهد داشت.
مدیر دوبلاژ سیما در پایان بیان کرد: تولیدات دوبله، بهویژه در حوزه مستندها و آثار نمایشی با مضامین ارزشی، ظرفیت بالایی برای تسری و تقویت فرهنگ مقاومت دارند. دوبله آثار ارزشمند، قهرمانان و الگوهای مقاومت را به مخاطبان معرفی میکند و داستانها و تجربیات آنها را به شکلی ملموس و تأثیرگذار منتقل میکند.
