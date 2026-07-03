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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

مهلت ارسال آثار به رویداد «سروایران» تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد

مهلت ارسال آثار به رویداد «سروایران» تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد

با توجه به استقبال طراحان، هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه مد و لباس، مهلت ارسال آثار به رویداد «سروایران» تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه رویداد «سروایران؛ مد میهن | مد مقاومت» با توجه به استقبال طراحان، هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه مد و لباس، مهلت ارسال آثار به این رویداد را تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

رویداد «سروایران» با شعار «از ایده تا عرضه؛ از طراحی تا بازار» با هدف شناسایی، حمایت و توسعه ایده‌ها، طرح‌ها و محصولات هویت‌محور در حوزه مد و لباس برگزار می‌شود و در بخش‌های ایده و طراحی، محصولات و بازار، طراحی پارچه و سطوح، نمایشگاه آثار و محصولات و نشست‌های تخصصی، پذیرای آثار و ایده‌های خلاقانه است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه رویداد، واقع در تهران، خیابان حافظ، پایین‌تر از خیابان انقلاب، کوچه هلال‌احمر، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شناسه @Farhangemod در پیام‌رسان «بله» با دبیرخانه رویداد در ارتباط باشند.

کد مطلب 6878393
طاهره تهرانی

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