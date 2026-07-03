مهلت ارسال آثار به رویداد «سروایران» تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه رویداد «سروایران؛ مد میهن | مد مقاومت» با توجه به استقبال طراحان، هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه مد و لباس، مهلت ارسال آثار به این رویداد را تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
رویداد «سروایران» با شعار «از ایده تا عرضه؛ از طراحی تا بازار» با هدف شناسایی، حمایت و توسعه ایدهها، طرحها و محصولات هویتمحور در حوزه مد و لباس برگزار میشود و در بخشهای ایده و طراحی، محصولات و بازار، طراحی پارچه و سطوح، نمایشگاه آثار و محصولات و نشستهای تخصصی، پذیرای آثار و ایدههای خلاقانه است.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه رویداد، واقع در تهران، خیابان حافظ، پایینتر از خیابان انقلاب، کوچه هلالاحمر، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شناسه @Farhangemod در پیامرسان «بله» با دبیرخانه رویداد در ارتباط باشند.
نظر شما