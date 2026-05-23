نقش آفرینی دانشجویان در طراحی پوشاک ایرانی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی هنر، یازدهمین جشنواره ملی پوشاک بومتن، با اهدافی همچون الگوسازی و گسترش پوشش شایسته و مبتنی بر نقش‌مایه‌های و متناسب با مولفه‌های فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی ـ اسلامی و نیازهای روز جامعه، بسترسازی برای حضور فعال هنرمندان و طراحان خلاق و جوان علاقه‌مند به طراحی و خلق پوشاک هویت‌مند و اصیل در عرصه صنعت مد و لباس کشور، استعدادیابی و کمک به رشد خلاقیت جوانان و ایجاد ارتباط مستقیم با صنعت و کمک به تجاری‌سازی و تولید طرح‌های منتخب جشنواره، در زمستان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

در این دوره ویژه که ایران ما با جنگی تمام‌عیار روبرو است که ریشه‌های تمدنی، فرهنگی و تاریخی ملت ایران را هدف گرفته، یازدهمین جشنواره ملی پوشاک «بومتن» با رویکردی مسئولانه، بر آن است تا هنر طراحی لباس و پارچه را به عنوان رسانه‌ای قدرتمند برای بازتاب هویت، وحدت و ایستادگی ملی به کار گیرد.

بخش رقابتی این جشنواره ملی در دو شاخه اصلی مسابقه «نقش تن‌پوش» و طراحی لباس «دیبا» برگزار می‌شود. مسابقه نقش تن‌پوش، ویژه طراحی نقوش: روی تی‌شرت ساده، روی شال یا روسری، تزئینات روی لباس و طراحی پارچه با موضوع «طراحی نقش با الهام از نقوش هندسی ایرانی» و با محوریت رویکرد «وحدت ناگسستنی ایرانیان در دل آشوب» است. همچنین دبیرخانه این رویداد بخش ویژه‌ای با عنوان «زخم تا روشنا» را با محوریتِ بازتاب هنرمندانه و استعاریِ فاجعه‌ی رخ‌داده در مدرسه شجره طیبه میناب در خلال جنگ رمضان را در کنار موضوع اصلی برگزار می‌نماید.

مسابقه طراحی لباس «دیبا» نیز در دو بخش مجزای «طراحان انفرادی» و «گروه طراحان» و در سه شاخه اصلی، ویژه طراحی و اجرای «کالکشن با کانسپت پرچم»، «کالکشن با کانسپت میراث تمدنی ایران‌زمین» و «طراحی لباس کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸» برگزار می‌شود. همچنین بخش ویژه طراحی و اجرا با عنوان «لباس و سینما» نیز در این دوره از رقابت‌ها اضافه شده است که علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد ملی بعد از ثبت‌نام و ارسال رزومه، برای دو شخصیت از یک فیلمنامه یا نمایشنامه که از بین آثاری که اعلام خواهد شد، طراحی و استایل لباس انجام می‌دهند.

همچنین در این دوره از جشنواره ملی «بومتن»، در راستای ارتقاء سطح علمی و پژوهشی در حوزه مد و لباس، برای اولین بار «جایزه ویژه پژوهش مُد و لباس»، با هدف ارائه دستاوردهای علمی شامل: تحقیقات نوآورانه و ارزشمند در رشته‌های مرتبط با طراحی پارچه، طراحی لباس، تاریخ پوشاک، جامعه‌شناسی مُد و سایر حوزه‌های علمی مرتبط، به دانشجویان و پژوهشگران، برگزار می‌شود. در این رقابت، پایان‌نامه‌های دانشگاهی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

دبیرخانه یازدهمین جشنواره ملی پوشاک «بومتن» مهلت ثبت نام و ارسال آثار در مسابقه نقش تن‌پوش را تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵و مهلت ثبت‌نام در مسابقه دیبا را تا یکم مردادماه اعلام کرده است. زمان برگزاری نمایشگاه، مراسم اختتامیه و اهدا جوایز نیز زمستان ۱۴۰۵ خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جمله عناوین جوایز، شرایط و مقررات آثار در دو بخش مسابقه نقش تن‌پوش و دیبا، و ثبت نام در جشنواره به سایت یازدهمین جشنواره ملی پوشاک «بومتن» به نشانی jdmod.ir مراجعه کنند.

یازدهمین جشنواره ملی پوشاک «بومتن» توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر، با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و با حمایت کارگروه ساماندهی مُد و لباس کشور، معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تولیدکنندگان مطرح حوزه پوشاک، و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران برگزار می‌شود.