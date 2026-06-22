«تصویر وطن» همچنان پذیرای آثار هنرمندان؛ تمدید مهلت ارسال تا پایان تیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی هنر، در پی استقبال و درخواست هنرمندان و علاقهمندان از سراسر کشور و با هدف فراهمکردن فرصت برای مشارکت بیشتر در رویداد ملی «تصویر وطن»، مهلت ارسال آثار این فراخوان تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
طرح ملی «تصویر وطن» به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و با مشارکت واحد هنر، با هدف بازتاب هنرمندانه مفاهیم مقاومت، ایستادگی و روایتهای انسانی از وطن در برابر تجاوز آمریکایی–صهیونیستی در «جنگ رمضان» برگزار میشود.
هنرمندان و فعالان هنرهای تجسمی در رشتههای طراحی و نقاشی، گرافیک و تصویرسازی، عکاسی، هنرهای دیجیتالی، خوشنویسی و تایپوگرافی، مجسمهسازی و چاپ روی کاغذ و پارچه میتوانند آثار خود را با محورهایی همچون مقاومت و ایستادگی ملی، روایتهای انسانی از جنگ، همبستگی اجتماعی، امید و آیندهنگری و جلوههای انسانی در تجربههای جمعی به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.
شرکت در این فراخوان رایگان است و هر هنرمند میتواند حداکثر سه اثر ارسال کند. علاقهمندان میتوانند تصاویر آثار خود را به همراه مشخصات فردی و توضیح کوتاهی درباره اثر از طریق پیامرسان بله به شماره ۰۹۳۸۹۳۸۲۴۷۳ یا آیدی jdhonar_support@ ارسال کنند.
نمایشگاه آثار منتخب فراخوان تصویر وطن در تابستان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
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