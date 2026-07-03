جراره: ورزش هرمزگان نیازمند تغییر نگاه مدیریتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در نشست با مدیرکل و معاونان اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه ورزش و جوانان، بر ضرورت آغاز دوره‌ای جدید از تحول، نشاط و پویایی در این مجموعه تأکید کرد.



وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت برگزاری مراسمی باشکوه در تکریم مقام شامخ رهبر شهید انقلاب تأکید کرد و گفت: همه ما در هر جایگاهی که هستیم وظیفه داریم با تمام توان برای پاسداشت خون شهدا و ادای دین به آرمان‌های آنان تلاش کنیم تا در پیشگاه شهدا شرمنده نباشیم.

فاطمه جراره با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی در هرمزگان، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی حوزه ورزش شد و گفت: پروژه‌های روشنایی ورزشگاه‌های شهرهای تخت، حاجی‌آباد و بندرخمیر و همچنین تأمین برق مجموعه ورزشی روستای سرخون باید در اولویت اجرا قرار گیرد تا امکان بهره‌برداری مطلوب از این اماکن برای ورزشکاران و جوانان فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اختصاصی ورزش بانوان تأکید کرد و افزود: احداث زمین‌های فوتسال ویژه بانوان در شهرهای بندرعباس، بندرخمیر، حاجی‌آباد، قشم، هرمز، رویدر، فارغان و سوزا باید در دستور کار اداره‌کل ورزش و جوانان قرار گیرد تا بخشی از کمبودهای موجود در این حوزه جبران شده و بانوان هرمزگان از امکانات ورزشی مناسب و درخور شأن خود بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه ورزش استان پیچیده و غیرقابل حل نیست، تصریح کرد: امروز بیش از هر چیز نیازمند تغییر نگاه در مدیریت ورزش و جوانان هستیم توسعه زیرساخت‌ها زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی مردم دیده شود؛ انتظار ما این است که با افزایش امکانات ورزشی، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش نشاط جوانان، رشد ورزشکاران ملی، بین‌المللی و المپیکی و ارتقای شاخص‌های سلامت اجتماعی در استان باشیم.

جراره همچنین با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه‌های سیاسی در حوزه ورزش و جوانان اظهار داشت: ورزش متعلق به همه مردم است و نباید این مجموعه قربانی اهداف و نگاه‌های سیاسی شود ملاک باید خدمت به مردم، حل مشکلات و ارتقای عملکرد باشد و هرگونه نگاه سیاسی که مانع انجام وظایف اصلی مجموعه شود، قابل پذیرش نیست.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه بانوان در توسعه ورزش استان گفت: بانوان نیمی از جمعیت هرمزگان را تشکیل می‌دهند و سال‌هاست در حوزه زیرساخت‌های ورزشی کمتر از حقوق واقعی خود بهره‌مند شده‌اند. این وضعیت باید اصلاح شود و به عنوان یک نماینده زن، اجازه نخواهم داد تضییع حقوق بانوان در این حوزه ادامه پیدا کند.

وی بر افزایش سرانه فضاهای ورزشی بانوان در مراکز شهرستان‌ها، ایجاد و تکمیل فضاهای ورزشی اختصاصی، اجرای پروژه‌های کف‌پوش ورزشی و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد و افزود: تعامل میان اداره‌کل ورزش و جوانان و شهرداری‌ها می‌تواند روند اجرای پروژه‌های ورزشی را تسریع کرده و خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهد.

جراره همچنین نگهداری از اماکن و سالن‌های ورزشی را یکی از ضرورت‌های مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌های ورزشی استان نباید بر اثر ضعف در نگهداری از بین بروند و لازم است از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و منابع قانونی از جمله اعتبارات ناشی از نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای حفظ و بازسازی این اماکن استفاده شود.