به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، مقام‌های محلی در استان‌های بغداد، واسط و ذی‌قار اعلام کردند که این سه استان در روز چهارشنبه هفته آینده همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تعطیل می‌شوند.

بر اساس این گزارش، شورای استانداری ذی‌قار اعلام کرد که به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهرهای نجف و کربلا، روز چهارشنبه آینده در این استان تعطیل رسمی خواهد بود.

«عطوان العطوانی» استاندار بغداد نیز با صدور دستوری، از تعطیلی رسمی پایتخت عراق در همان روز به مناسبت برگزاری این مراسم خبر داد.

همچنین استانداری واسط عراق، چهارشنبه آینده را به مناسبت برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید امت اسلام تعطیل رسمی اعلام کرد.