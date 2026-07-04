حضور در تشییع شهید قائد، کمتر از جهاد در میدان نبرد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء در عراق با صدور بیانیهای، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهید امت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای را همسنگِ مبارزه در میدانهای جهاد دانست و گفت که این حضور میلیونی، پاسخی کوبنده به توطئهها و جنایات آمریکا و اسرائیل است.
در بیانیه دبیرکل نجبای عراق آمده است: مشارکت در تشییع پیکر پاک شهید قائد سید خامنهای (قدس سره )- که به دست یزید زمان، آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید و به سوی پروردگارش شتافت - کمتر از مبارزه با این صهیونیستهای پلید در میدانهای جهاد نیست. زیرا حضور میلیونی شما، خاری در چشم دشمن ستمگر خواهد بود و فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» شما، تیر حقی خواهد بود که توطئهها، دروغها و جنایات آنان را هدف قرار میدهد.
دعوت عشایر بغداد برای حضور میلیونی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
عشایر بغداد طی فراخوانی خواستار حضوری گسترده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق شد.
طبق برنامه ریزی های انجام شده ، قرار است مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلام، حضرت آیت الله العظمی خامنهای(رضوان الله تعالی علیه) طی روز چهارشنبه آینده در شهرهای مقدس کربلای معلا و نجف اشرف برگزار شود.
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