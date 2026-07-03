تشییع رهبر شهید، تجلی عشق مردم به ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه نهاوند با اشاره به قرار گرفتن نهاوند در مسیر تردد زائران استان‌های غربی کشور و زائران کشور عراق، اظهار کرد: هشت موکب مردمی در ورودی و خروجی شهرستان برای پذیرایی از عاشقان ولایت و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید برپا خواهد شد و کمک‌های مردم زمینه ارائه خدمات شایسته‌تر به زائران را فراهم می‌کند.

وی افزود: حضور پرشور و آگاهانه مردم در تجمعات حماسی نشان‌دهنده بصیرت، روحیه انقلابی و پایبندی آنها به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و از همه اعضای ستادهای مردمی، خادمان موکب‌ها و افرادی که برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تلاش می‌کنند، صمیمانه تقدیر می‌کنم.

امام جمعه نهاوند با اشاره به دوازدهم تیرماه، روز افشای حقوق بشر آمریکایی، جنایت‌های آمریکا از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران و حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه را نمونه‌ای از تناقض آشکار ادعاهای حقوق بشری این کشور دانست و گفت: ملت ایران با شناخت این واقعیت‌ها، هرگز فریب شعارهای دروغین استکبار را نخواهند خورد.

وی همچنین با اشاره به روز حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا، بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: رونق تولید، ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد ملی و افزایش عزت و استقلال کشور در گرو حمایت از کالای ایرانی است و گرایش به مصرف کالاهای خارجی، فرصت اشتغال را از جوانان کشور سلب می‌کند.

حجت الاسلام محمدی در ادامه با اشاره به هفته قوه قضائیه و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر لزوم مبارزه قاطع با فساد، احیای حقوق عامه، به برخورد با مفسدان اقتصادی، محتکران و اخلالگران معیشت مردم تاکید کرد و افزود: دستگاه قضایی باید با اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم، اعتماد عمومی را بیش از پیش تقویت کند.

امام جمعه نهاوند همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد جنگ روانی و خطای محاسباتی در میان مسئولان و مردم، تصریح کرد: ملت ایران با هوشیاری، وحدت و تبعیت از ولایت اجازه نخواهند داد دشمن از طریق عملیات رسانه‌ای و روانی به اهداف خود دست یابد.

وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید، خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب نمایش اقتدار، وحدت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت است و از افرادی که با خودروهای شخصی عازم این مراسم هستند درخواست می‌شود در صورت امکان، سایر علاقه‌مندان را نیز همراه خود ببرند تا افراد بیشتری بتوانند در این حماسه تاریخی حضور داشته باشند.