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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

رویترز: تهران ازسرگیری صادرات نفت به ژاپن را بررسی می‌کند

رویترز: تهران ازسرگیری صادرات نفت به ژاپن را بررسی می‌کند

خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران در حال رایزنی با شماری از شرکت‌های ژاپنی برای ازسرگیری صادرات نفت خام به این کشور در چارچوب معافیت تحریمی آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایران مذاکراتی را با تعدادی از شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده است تا امکان ازسرگیری صادرات نفت خام به این کشور در چارچوب معافیت تحریمی آمریکا را بررسی کند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های ژاپنی با وجود استقبال از این پیشنهاد، خواهان تمدید دوره معافیت تحریمی و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت تردد نفتکش‌ها و ثبات روند صادرات هستند.

معافیت یادشده در چارچوب مذاکرات ۶۰ روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و اعتبار آن تا ۲۱ اوت ادامه دارد.

رویترز همچنین به نقل از منابع ایرانی گزارش داد که سه شرکت ژاپنی در حال بررسی شرایط خرید نفت خام ایران هستند و در صورت نهایی شدن این مذاکرات، ژاپن برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ واردات نفت از ایران را از سر خواهد گرفت.

ژاپن تا پیش از تشدید تحریم‌های آمریکا یکی از مشتریان سنتی نفت ایران به شمار می‌رفت، اما از سال ۲۰۱۹ واردات نفت از ایران را متوقف کرد.

کد مطلب 6878508

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