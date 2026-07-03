https://mehrnews.com/x3ctT8 ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹ کد مطلب 6878577 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹ قرار مردم رشت در میدان به شب صد و بیست و پنجم رسید رشت- در این ویدئو تصاویری از صدو بیست و پنجمین قرار شبانه مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6878577 کپی شد مطالب مرتبط گوشه ای از تداوم حضور رشتوندان در میدان قرار مردم رشت در میدان به صد و بیست و سومین شب رسید گزارش میدانی خبرنگار مهر از تداوم حضور مردم رشت در میدان عزاداری شبانه مردم قروه در ایام محرم قرار یکصد و بیست و یکم رشتوندان در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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