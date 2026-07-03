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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹

قرار مردم رشت در میدان به شب صد و بیست و پنجم رسید

قرار مردم رشت در میدان به شب صد و بیست و پنجم رسید

رشت- در این ویدئو تصاویری از صدو بیست و پنجمین قرار شبانه مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6878577

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