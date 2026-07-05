https://mehrnews.com/x3cvD2 ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6880335 استانها گیلان استانها گیلان ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ موج صد و بیست و هفتم حضور حماسی مردم رشت در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از صد و بیست و هفتمین قرار شبانه مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6880335 کپی شد مطالب مرتبط گوشه ای از تداوم حضور مردم رشت در میدان قرار مردم رشت در میدان به شب صد و بیست و پنجم رسید گوشه ای از تداوم حضور رشتوندان در میدان قرار مردم رشت در میدان به صد و بیست و سومین شب رسید برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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