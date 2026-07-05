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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

موج صد و بیست و هفتم حضور حماسی مردم رشت در میدان

موج صد و بیست و هفتم حضور حماسی مردم رشت در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از صد و بیست و هفتمین قرار شبانه مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: نرجس غلامپور

کد مطلب 6880335

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