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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۱

دسته عزاداری خونخواهی رهبر شهید در رشت

دسته عزاداری خونخواهی رهبر شهید در رشت

رشت- در این ویدئو تصاویری از برپایی دسته عزاداری مردم رشت در خونخواهی رهبر شهید را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6880356

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