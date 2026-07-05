https://mehrnews.com/x3cvDs ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6880356 استانها گیلان استانها گیلان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ دسته عزاداری خونخواهی رهبر شهید در رشت رشت- در این ویدئو تصاویری از برپایی دسته عزاداری مردم رشت در خونخواهی رهبر شهید را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6880356 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و بیست و هفتم حضور حماسی مردم رشت در میدان گوشه ای از تداوم حضور مردم رشت در میدان قرار مردم رشت در میدان به شب صد و بیست و پنجم رسید گوشه ای از تداوم حضور رشتوندان در میدان برچسبها رشت دسته عزاداری رهبر شهید
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