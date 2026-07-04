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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۱

حضور پرشور مردم آزادشهر در اجتماع شبانه ادامه دارد

حضور پرشور مردم آزادشهر در اجتماع شبانه ادامه دارد

آزادشهر-مردم آزادشهر با برگزاری اجتماع شبانه، بر حفظ وحدت ملی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

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کد مطلب 6878644

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