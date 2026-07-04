https://mehrnews.com/x3ctVw ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۱ کد مطلب 6878644 استانها گلستان استانها گلستان ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۱ حضور پرشور مردم آزادشهر در اجتماع شبانه ادامه دارد آزادشهر-مردم آزادشهر با برگزاری اجتماع شبانه، بر حفظ وحدت ملی و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6878644 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و پنجمین حضور حماسی مردم خلیل آباد ضیاءآباد در شب ۱۲۵؛ مردم بار دیگر در اجتماع شبانه گرد هم آمدند مهرگان در یکصد و بیستوپنجمین شب؛ روایت استمرار حضور مردم دانسفهان در شب ۱۲۵؛ همدلی مردم در امتداد شبهای اجتماع برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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