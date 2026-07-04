حضور ۲۵۰ ورزشکار از سراسر کشور در مسابقات ورزش های قدرتی در ایلام

جلال رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری رقابت‌های ورزش‌های قدرتی در استان، اظهار داشت: این مسابقات با حضور ۲۵۰ ورزشکار در قالب ۲۵ تیم از ۱۶ استان کشور برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رده‌های مختلف وزنی برای کسب عناوین برتر به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه ورزش، یکی از مؤثرترین ابزارهای نشاط‌آفرینی و ارتقای سلامت جامعه است، افزود: برگزاری چنین رقابت‌هایی، علاوه بر ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان ورزشکاران، زمینه‌های لازم برای شناسایی استعدادهای برتر و پرورش آنان را فراهم می‌آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام تصریح کرد: هدف از برگزاری این رقابت‌ها، توسعه ورزش‌های قدرتی در سطح استان، افزایش سطح آمادگی جسمانی ورزشکاران و ایجاد تعامل و رقابت سازنده میان باشگاه‌های غرب و جنوب کشور است و امیدواریم با استمرار چنین رویدادهایی، شاهد رشد و تعالی بیش از پیش ورزش استان باشیم.

رستمی در پایان، با قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان و حضور پرشور ورزشکاران، خاطرنشان کرد: در پایان این رقابت‌ها، از نفرات و تیم‌های برتر با اهدای کاپ، مدال و احکام قهرمانی تجلیل شد و این موفقیت‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران استان در عرصه‌های ملی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از این ظرفیت‌ها برای اعتلای ورزش استان بهره گرفت.