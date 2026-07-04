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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۸

۳۰۰ هکتار از اراضی فولی‌آباد اهواز رفع تصرف شد

۳۰۰ هکتار از اراضی فولی‌آباد اهواز رفع تصرف شد

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان از رفع تصرف ۳۰۰ هکتار از اراضی دولتی منطقه فولی‌آباد شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این اراضی به صورت غیرقانونی از سوی اشخاص حقیقی تصرف شده بود که دعوای خلع ید علیه نامبردگان در دادگاه حقوقی مطرح و پرونده مربوط پس از رسیدگی، منتهی به صدور حکم به خلع ید خواندگان و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، شد.

وی ادامه داد: پس از اینکه رأی صادره مورد اعتراض خواندگان قرار گرفت، پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و دادنامه مجددا تایید شد.

دهقانی گفت: باتوجه به حساسیت موضوع و حجم بالای اراضی تصرف شده، موضوع به صورت ویژه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان خوزستان مطرح و مکاتبات متعدد به منظور تسریع در اجرای حکم صادره صورت گرفت که با پیگیری های شورای حفظ حقوق بیت المال، حکم قطعی صادره اجرا و اراضی مذکور خلع ید و تحویل نماینده دولت شد.

کد مطلب 6878768

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