۲۳۷۱ هکتار از اراضی ملی و دولتی در خوزستان رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای درباره جزئیات این خبر بیان کرد: با برگزاری جلسات متعدد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان و پیگیری و اقدامات به‌موقع مدیران قضائی و دادستان‌های استان، ۲ هزار و ۳۷۱ هکتار از عرصه‌های ملی و اراضی دولتی پس از رفع تصرف به دولت بازگردانده شد که ارزش ریالی آن حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال است.

وی گفت: در راستای عمل به دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضائیه در خصوص حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و صیانت از منابع ملی و طبیعی کشور و به منظور مقابله با پدیده زمین‌خواری، با هرگونه تعرض و تصرف افراد سودجو نسبت به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های منابع طبیعی بدون اغماض و با قاطعیت برخورد و با اشخاصی که بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، منابع طبیعی، بستر و حریم قانونی رودخانه‌ها کنند، برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

دهقانی افزود: از ابتدای امسال نیز ۲۱ هکتار از زمین‌هایی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری شده بود، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و یا با احکام قضائی به وضع سابق بازگشت.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه در این مدت ۷۹۰ پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی رودخانه‌ها تشکیل و به موضوعات آن رسیدگی شد، افزود: از مدیران دستگاه‌های متولی و اعضای شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال و اراضی استان درخواست می‌شود تا اقدامات پیشگیرانه در خصوص هرگونه تهدید و تعرض به اراضی ملی و تخریب زمین‌های کشاورزی و باغی را به صورت جدی‌تر در دستور کار خود قرار دهند.

دهقانی تاکید کرد: همچنین از دستگاه‌های دولتی درخواست می‌شود تا با نظارت بیشتر بر اموال منقول و غیرمنقول خود، از فراهم شدن زمینه هرگونه جرم در این خصوص و ایجاد ضرر و زیان به بیت‌المال جلوگیری کنند.