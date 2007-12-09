بازگشت 12 میلیون متر مربع اراضی ملی به بیت المال

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله مولایی معاون سرپرست مجتمع قضائی تهران گفت: زمین خوار معروف که پرونده وی به پرونده سلطان زمین موسوم است با قطعه بندی، نهال کاری و احداث بنا، 12 میلیون متر مربع از اراضی ملی واقع در بومهن را به تصرف خود درآورده بود که با اقدام به موقع قضائی دستگیر و محکوم شد.

دادرس شعبه 1059 جزائی ویژه حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی افزود: طی حکم صادره متهم به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی به استرداد میزان 12 میلیون متر مربع از اراضی ملی و رفع تصرف و آثار تجاوز و قلع بنا و قطع اشجار واقع در بومن تهران، و نیز از حیث خرید و تملک اموال ملی مستندا به ماده 2 قانون تملک و انتقال مال غیر و با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مجموعا به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد.

مولائی همچنین تصریح کرد: دادگاه به لحاظ گستردگی تخلفات، تعدد جرم و آثار بجامانده و خساراتی که متهم به بیت المال وارد آورده وی را مستحق تخفیف ندانست.