  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۱۱

بازگشت 12 میلیون متر مربع اراضی ملی به بیت المال

دادرس ویژه شعبه 1059 دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: با دستگیری "سلطان زمین" ، 12 میلیون متر مربع از اراضی ملی به بیت المال بازگشت و از 3 هزار و 600 میلیارد تومان خسارت جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله مولایی معاون سرپرست مجتمع قضائی تهران گفت: زمین خوار معروف که پرونده وی به پرونده سلطان زمین موسوم است با قطعه بندی، نهال کاری و احداث بنا، 12 میلیون متر مربع از اراضی ملی واقع در بومهن را به تصرف خود درآورده بود که با اقدام به موقع قضائی دستگیر و محکوم شد.

دادرس شعبه 1059 جزائی ویژه حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی افزود: طی حکم صادره متهم به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی به استرداد میزان 12 میلیون متر مربع از اراضی ملی و رفع تصرف و آثار تجاوز و قلع بنا و قطع اشجار واقع در بومن تهران، و نیز از حیث خرید و تملک اموال ملی مستندا به ماده 2 قانون تملک و انتقال مال غیر و با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مجموعا به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد.

مولائی همچنین تصریح کرد: دادگاه به لحاظ گستردگی تخلفات، تعدد جرم و آثار بجامانده و خساراتی که متهم به بیت المال وارد آورده وی را مستحق تخفیف ندانست.

 

کد مطلب 601547

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها