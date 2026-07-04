به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس رضایی صبح شنبه در حاشیه اعزام کاروان رسانه ای استان به تهران اظهار کرد: کاروان رسانهای استان با حضور ۲۵ نفر از خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانهای، بهمنظور انعکاس گسترده و لحظهبهلحظه مراسم بدرقه «امام شهید ایران» به محل برگزاری این مراسم اعزام شد.
وی افزود: این کاروان متشکل از نمایندگان پنج خبرگزاری، هفت پایگاه اطلاعرسانی خبری و جمعی از فعالان رسانهای کهگیلویه و بویراحمد است که از زمان اعزام تا پایان مراسم، مأموریت پوشش کامل رویداد را بر عهده دارند.
مسئول سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه چهار روزه این کاروان گفت: خبرنگاران و فعالان رسانهای استان ضمن حضور در آیین نماز بر پیکر «امام شهید ایران» و مراسم وداع و بدرقه، در قالب خبر، گزارش، گزارش تصویری، فیلم، عکس، اینفوگرافیک، عکسنوشت و سایر قالبهای رسانهای، به تولید و انتشار محتوا خواهند پرداخت.
سرهنگ رضایی هدف از این اعزام را انعکاس باشکوه حضور مردم و ثبت حماسه ماندگار مراسم بدرقه عنوان کرد و افزود: اصحاب رسانه استان با تمام توان تلاش خواهند کرد تا روایت دقیق، جامع و بهموقع این رویداد مهم را به مخاطبان منتقل کنند.
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