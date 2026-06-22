به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس رضایی عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران و فعالان رسانهای استان، اظهار کرد: در شرایط خاصی که کشور طی ماههای اخیر با آن مواجه بوده، بخشی از برنامههای هماندیشی و نشستهای رسانهای به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط ویژه کشور به تعویق افتاد.
وی با اشاره به نقش رسانهها در جنگ روایتها افزود: در جریان جنگ اخیر و شرایط بحرانی کشور، مشخص شد که رسانههای واقعی و اثرگذار، رسانههایی هستند که در میدان حضور دارند و به صورت مستمر تولید محتوا و اطلاعرسانی میکنند.
مسئول سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بسیاری از رسانههای استان در این ایام فعالیت مؤثری نداشتند، تصریح کرد: در مقابل، تعدادی از خبرنگاران و رسانههای فعال با حضور میدانی و تولید مستمر محتوا نقش مهمی در اطلاعرسانی، امیدآفرینی و انعکاس واقعیتها ایفا کردند که شایسته تقدیر هستند.
وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف رسانهای مردم گفت: طی سالهای اخیر بخش عمده مخاطبان اخبار به سمت شبکههای اجتماعی حرکت کردهاند و رسانهها ناگزیر هستند فعالیت خود را متناسب با این تغییرات بازتعریف کنند.
سرهنگ رضایی ادامه داد: تجربه جنگ اخیر نشان داد بسیاری از رسانههایی که صرفاً دارای مجوز و سایت خبری هستند، در شرایط بحرانی عملاً فاقد خروجی رسانهای بودند، زیرا برخی سایتها به دلیل مشکلات فنی و وابستگی به سرورهای خارجی از دسترس خارج شدند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت حضور رسانهها در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی اظهار کرد: آینده رسانه در گرو تولید محتوای خلاقانه، چندرسانهای، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و حضور مؤثر در بسترهای نوین ارتباطی است.
مسئول سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد همچنین به چالش اقتصاد رسانه اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات حوزه رسانه، نبود سازوکار مشخص برای درآمدزایی و حمایت از رسانههای فعال است؛ موضوعی که موجب کاهش انگیزه و دشواری جذب نیروهای حرفهای در این عرصه شده است.
وی پیشنهاد داد حمایت دستگاهها و سازمانها از رسانهها بر اساس شاخصهای عملکردی، میزان مخاطب و اثرگذاری رسانهها صورت گیرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود تا رسانههای فعال و دارای مخاطب از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
سرهنگ رضایی بیان کرد: سازمان بسیج رسانه با همکاری دستگاههای اجرایی و مجموعه استانداری به دنبال طراحی سازوکارهایی برای تقویت رسانههای فعال، ارتقای سطح حرفهای خبرنگاران و ایجاد بسترهای جدید حمایت از فعالان رسانهای استان است.
وی بر ضرورت همفکری و مشارکت اصحاب رسانه در تدوین برنامههای آینده تأکید کرد و گفت: برای عبور از چالشهای موجود و ارتقای جایگاه رسانههای استان، نیازمند همکاری، هماندیشی و بهرهگیری از ظرفیت تمامی رسانههای فعال هستیم.
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