آخرین جزئیات مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح شنبه و در یک برنامه تلویزیونی با تشریح آخرین اقدامات انجامشده برای برگزاری مراسم، گفت: تمامی مسیرهای منتهی به محل برگزاری و محدوده مصلی امام خمینی(ره) از نظر ایمنی بهصورت میدانی و دقیق بررسی شده و تمامی موانع و نقاط دارای احتمال مخاطره شناسایی و برطرف شده است.
وی افزود: با مشارکت شهرداری تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر دستگاههای مسئول، عملیات ایمنسازی در بیش از ۴۰۰ نقطه انجام شده و آخرین بازدیدهای میدانی و مانورهای عملیاتی نیز با هدف ارزیابی هماهنگی دستگاهها و رفع نواقص احتمالی برگزار شده است.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه سلامت شرکتکنندگان از مهمترین اولویتهای ستاد برگزاری است، اظهار کرد: همه سناریوهای امدادی و درمانی از مبادی ورودی استان تا محل برگزاری مراسم پیشبینی شده و بیش از ۱۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی در سطح استان تهران در آمادهباش قرار دارند.
به گفته معتمدیان، در اطراف مصلی امام خمینی(ره) نیز شش بیمارستان صحرایی با ظرفیت حدود ۶۰۰ تخت درمانی مستقر شده و امکانات لازم برای ارائه خدمات در شرایط مختلف، از جمله گرمازدگی و سایر موارد احتمالی، فراهم شده است.
وی با اشاره به پیشبینی چندلایه خدماترسانی گفت: علاوه بر محدوده اصلی مصلی، خیابانهای اطراف، مراکز اسکان، مسیرهای تردد و ۱۴ مبادی ورودی تهران نیز تحت پوشش کامل خدمات امدادی، درمانی، رفاهی و انتظامی قرار گرفتهاند.
استاندار تهران درباره اسکان زائران نیز اظهار کرد: پنج زائرشهر اصلی در اطراف محل برگزاری پیشبینی شده و علاوه بر آن، ظرفیت هزاران مدرسه، سالن ورزشی، ورزشگاه و بیش از یکهزار و ۷۰۰ مسجد برای اسکان احتمالی زائران در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای جلوگیری از سردرگمی زائران، هماهنگی گستردهای میان استانداریهای سراسر کشور، شهرداری تهران و فرمانداریهای استان انجام شده و سامانههای خدمات شهری، از جمله سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران، بهصورت شبانهروزی آماده راهنمایی و ارائه خدمات هستند.
معتمدیان همچنین از تشکیل ستادهای پشتیبانی در تمامی شهرستانهای استان تهران خبر داد و گفت: امکانات مربوط به اسکان، تغذیه، حملونقل، امداد و نجات و خدمات درمانی بر اساس نیازهای احتمالی، لایهبندی و سازماندهی شده است.
وی با اشاره به مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی و گروههای مردمی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از خدمات این مراسم با مشارکت هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، موکبها، اصناف، بخش خصوصی و خیرین ارائه خواهد شد و استقبال برای همکاری فراتر از پیشبینیها بوده است.
استاندار تهران تأکید کرد: همه ظرفیتهای موجود برای میزبانی از زائران بسیج شده و از نظر اجرایی آمادگی لازم برای ارائه خدمات وجود دارد.
وی در ادامه از مردم خواست برای کاهش بار ترافیکی، حتیالامکان از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند و گفت: بیش از ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس از ناوگان دولتی، خصوصی و سایر دستگاهها برای جابهجایی زائران پیشبینی شده است. همچنین مترو و ناوگان حملونقل عمومی شهرداری تهران نیز با ظرفیت کامل و بهصورت رایگان خدمات ارائه خواهند کرد.
معتمدیان از شهروندانی که قصد سفر با خودروی شخصی به تهران دارند نیز خواست با تکمیل ظرفیت خودروها و پرهیز از تردد تکسرنشین، به روانسازی ترافیک کمک کنند.
استاندار تهران با رد برخی شایعات درباره بسته شدن کامل شهر تهران گفت: محدودیتهای ترافیکی متناسب با شرایط مراسم اعمال خواهد شد، اما از مردم درخواست میشود اخبار و اطلاعیهها را تنها از رسانههای رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نداشته باشند.
وی در پایان با اشاره به آمادهباش کامل دستگاههای خدماترسان خاطرنشان کرد: اگرچه استان تهران در روزهای اعلامشده تعطیل است، اما تمامی دستگاههای امدادی، درمانی، خدمات شهری، بانکهای کشیک، شرکتهای آب، برق، گاز، حملونقل و سایر بخشهای عملیاتی بهصورت شبانهروزی به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.
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