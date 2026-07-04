اقتدار علمی و استقلال ملی؛ میراث رهبر شهید که با خون ماندگار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد اسلامی در یادداشتی نوشت: در این ایام که با قلبی مالامال از اندوه، شاهد برگزاری آیین باشکوه بدرقه و تشییع رهبر شهید ایران و جهان اسلام، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای قدسالله نفسه الزکیه هستیم، بسیاری از مدیران و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین انبوهی از ناظران و تحلیلگران داخلی، منطقهای و بینالمللی به میراث گرانقدر آن رادمرد عرشآشیان میاندیشند. تبیین اندیشههای بلند ایشان در حوزههای مختلف دفاعی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین عرصه علوم و فنون پیشرفته و سیاست خارجی، نیازمند تأمل و تعمق فراوان در سیر تفکرات امام شهید ایران است.
بسیار دردناک بود نحوه شهادت این امام عزیز. ایستادگی ایشان در مقابل زورگویان و از جانگذشتگی ایشان که همراه با خانواده، در ماه مبارک رمضان، هدف این عمل جنایتکارانه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، موجب شد که ایشان به آرزوی خود برسند؛ چرا که همواره آماده شهادت بودند و از سالهای جوانی این آرزو را در دل میپروراندند. ایشان روزی فرمودند که دشمن اگر بخواهد به اهداف خود برسد، میداند که کربلای دیگری رخ خواهد داد. امروز میتوان این سخن را به تصویر کشید؛ ایشان همراه با خانواده تا پای جان ایستادند، کربلای دیگری رخ داد، ایشان و فرماندهان ما به شهادت رسیدند، اما انقلاب اسلامی قد علم کرد، قامت بلند ایران و ایرانیان برافراشته شد و خون ایشان برکتی برای انقلاب گردید. این خون، قدرت ایمان مردم را تقویت کرد و شرایط را در دنیا به گونهای تأثیرگذار رقم زد که امروز پیروان انقلاب اسلامی بیش از گذشته ایمان آوردند، انگیزهمند شدند و حقانیت ایران را بیش از پیش درک کردند. این تازه آغاز راه است.
بدون تردید و به دور از هرگونه مداهنه و مجامله، میتوان بر این ادعا پای فشرد که پس از استقرار دولت ملی در دوران حکومت صفویه، بسیاری از حکمرانان و سیاستمداران این سرزمین در تثبیت جایگاه ایران به عنوان یک کشور متمدن اسلامی ناکام ماندند؛ اما جایگاه امام شهید عزیزمان در تمدنسازی اسلامی با تکیه بر مردم و بهویژه جوانان و با بهرهگیری از ظرفیتها و امکانات تاریخی و جغرافیایی کشورمان بیبدیل بوده و در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود. نام این شهید عزیز، علاوه بر جایگاه ملی، به عنوان فقیهی عالیقدر و اندیشمندی عالیمقام بر تارک تاریخ ایران عهد اسلامی خواهد درخشید.
عمری را که امام خامنهای عزیز صرف کردند، با آموختن، تحصیل علم، تدبر در قرآن، تسلط بر قرآن، تزکیه نفس، اهتمام به خانواده، تربیت فرزندان و شکل دادن به کانونی گرم و معنوی که همه دلسپرده اسلام و قرآن بودند، الگویی را با زندگی، رفتار و مدیریت خود به دنیا و ایرانیان نشان دادند که میشود سادهزیست بود، میشود به پیشرفت ایمان داشت، برای پیشرفت برنامه داشت، به اصول و مبانی پایبند ماند و توسعهیافتگی را رقم زد.
حضرت امام خامنهای قدسالله نفسه الزکیه همزمان با تلاش مجدانه و مستمر خویش برای تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پس از رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، ارتقای جایگاه و منزلت ایران در عرصه علوم و فنون پیشرفته را همراه با تأثیرگذاری بر جریان آزادیخواهی و ظلمستیزی در عرصه تعاملات منطقهای و جهانی وجهه همت خود قرار دادند. برخی بر این باور بودند که حرکت در مسیر آرمانهای ملی و اسلامی و حفظ روحیه انقلابی و جهادی با تحولخواهی و توسعه همهجانبه در تضاد است، اما رهبر شهید ما بر این دیدگاه خط بطلان کشیدند و این حقیقت را آشکار ساختند که همزمان با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، میتوان هم با دنیا تعامل کرد و هم به سوی قلههای پیشرفت حرکت نمود.
ایشان با رهبری خود نشان دادند که علم و ایمان در کنار یکدیگر همجهت و همافزا هستند. اگر ایمان داشته باشی، علم حاصل میشود و علم زمانی مؤثر است که ایمان داشته باشد و برای رضای خدا باشد. باور قلبی امام شهید عزیز ما به توکل به خدا، ایمان به نصرت الهی، قدرت مردم و نقش واقعی آنان به عنوان یکی از مؤلفههای قدرتساز، در کنار توسعه علم و فناوری و نوینسازی و کارآمدسازی بنیه دفاعی کشور، موجب شد تا دستاورد این سیاستها و تدابیر حکیمانه امروز به جهانیان معرفی شود و همگان مشاهده کنند که چگونه این قدرت نوظهور توانسته است در برابر دو ارتش قدرتمند و هستهای ایستادگی کند و سربلند بیرون آید.
صنعت هستهای یکی از جلوههای این نگاه و یکی از مؤلفههای قدرتساز و اقتدارآفرین کشور است. علوم و فنون هستهای به عنوان یکی از عرصههای برتر علمی، از مناطق ممنوعه برای ابرقدرتها، بهویژه آمریکای جهانخوار، محسوب میشود و یکی از جلوههای اساسی سلطهگری آنان است. اما امام شهید ما با ایستادگی، رهبری، پشتیبانی، پیگیری و مطالبه مستمر، این منطق را شکستند و به دنیا نشان دادند که میتوان بدون وابستگی و بدون سلطهپذیری، وارد عرصههای پیشرفته شد، قلههای رفیع علم و فناوری را فتح کرد و در منطقه ممنوعه قدرتهای سلطهگر حضور یافت.
امروز صنعت هستهای ایران در تراز جهانی است. این حقیقتی است که حتی اتاقهای فکر صهیونیستی و آمریکایی نیز به آن معترفاند. آنان هرچه تلاش کردند، هرچه برنامه اجرا کردند و حتی جنگ به راه انداختند، امروز اعتراف میکنند که این دانش در درون ایران است و نابودشدنی نیست. جنگ کردند تا آن را نابود کنند اما اکنون دریافتهاند که این بنیان آنچنان مستحکم است که در جان کارکنان، محققان، متخصصان و همکاران این عرصه جای گرفته و با اتکا به توان درونزا، تحقیقات، تلاش و تبدیل دانش به فناوری و صنعت، امروز در عرصه جهانی عرض اندام میکند.
هرچه پیشرفت کردیم، تحریمها گستردهتر شد و مزاحمتهای دشمن افزایش یافت تا آنجا که در اوج آن، جنگهای تحمیلی دوم و سوم را با هدف نابودی صنعت هستهای کشور طراحی و اجرا کردند؛ اقداماتی که تماماً خلاف منشور ملل متحد، قوانین بینالمللی و مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود. اما این ایستادگی، رهنمودها و تدابیر حکیمانه، ریشه در خودباوری، توکل به خدا و اطمینان به توان ملی داشت؛ خودباوریای که امروز آثار آن در همه بخشها نمایان شده است.
راه، نام و یاد امام شهید و ادامه این مسیر، به دنیا نشان خواهد داد که اگرچه ماندن در این راه با ضربه و آسیب همراه است، اما ایستادگی ثابت میکند که میتوان مستقل بود، میتوان تحت سلطه نبود و میتوان به عنوان کشوری مستقل و اقتدارآفرین مسیر پیشرفت را ادامه داد.
امیدوارم اندیشمندان، دانشمندان، دانشگاهیان و حوزویان هر یک به سهم خود پای در میدان جهاد تبیین نهند تا نسل کنونی و نسلهای آینده ایران از برکات اندیشههای امام شهید بهرهمند شوند و این واقعیت را به حافظه تاریخی خود بسپارند که خداوند جان و خرد، پرچم هدایت ملت ایران و امت اسلام را به دست رهبری سپرد که با ایمان، علم، ظلمستیزی، استقلالطلبی و تکیه بر مردم، الگویی ماندگار از پیشرفت، عزت و اقتدار را برای ایران اسلامی به یادگار گذاشت.
امروز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، خود را وامدار خون مطهر ایشان و همه شهدای والامقام میدانیم و خانواده بزرگ صنعت هستهای کشور، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند شهیدان، بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله)، اعلام میدارد و در پیشگاه ملت بزرگ ایران، متعهد میشود که در پاسداری از این امانت گرانسنگ، لحظهای درنگ و کوتاهی نکند و با اتکا به وحدت و انسجام ملی، مسیر اعتلا، خوداتکایی و پیشرفت علمی و فناوری کشور را با عزمی راسخ و ارادهای استوار تداوم بخشد.
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