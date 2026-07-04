وضعیت پوشش ارتباطی محلات بوشهر پایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پاسخگویی به مطالبات مردمی اظهار کرد: این بازدید با حضور جعفر پورکبگانی نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی، محمد مظفری فرماندار بوشهر، نماینده شرکت مخابرات منطقه بوشهر، مدیر منطقه جنوب شرکت رایتل، نماینده منطقه جنوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نماینده شرکت ایرانسل انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، ضمن بررسی میدانی وضعیت آنتن‌دهی و کیفیت خدمات ارتباطی، مشکلات و مطالبات ساکنان محلات تنگک به‌صورت مستقیم بررسی و ارزیابی شد. همچنین با حضور دستگاه‌های اجرایی و اپراتورهای مرتبط، راهکارهای لازم برای رفع نواقص موجود مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اشاره به مصوبات این بازدید گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد شرکت همراه اول تا پایان تیرماه نسبت به ارتقای فناوری سایت «دلیران ۲۳» به نسل چهارم (۴G) اقدام کند تا کیفیت خدمات ارتباطی در این محدوده به شکل محسوسی بهبود یابد.

سملیان همچنین از مأموریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی دقیق وضعیت فرکانسی منطقه خبر داد و تصریح کرد: مقرر شد تنظیم مقررات نسبت به انجام پایش فرکانسی و بررسی احتمال وجود رپیترهای غیرمجاز یا عوامل مؤثر بر اختلالات ارتباطی اقدام کرده و نتایج را برای تصمیم‌گیری و اقدامات بعدی ارائه کند.

وی تأکید کرد: اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با همکاری اپراتورها و دستگاه‌های مرتبط، توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی و رفع مشکلات مردم را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجرای مصوبات این بازدید تا حصول نتیجه نهایی به صورت مستمر پیگیری می‌شود.