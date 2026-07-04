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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

سه شنبه شهر تهران تعطیل است یا استان تهران؟

سه شنبه شهر تهران تعطیل است یا استان تهران؟

تهران- در حالی که پیش از این سخنگوی دولت شهر تهران را تعطیل اعلام کرده بود، استاندار تهران از تعطیلی سراسر این استان در روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: به جهت مدیریت خوب مراسم وداع و تشییع رهبر شهید با پیشنهادی که در دولت مطرح کردیم از روز شنبه تا روز سه شنبه استان تهران تعطیل است.

وی اضافه کرد: البته این تعطیلی برای دستگاه های خدمت رسان که وظیفه ارائه خدمات به مردم دارند، نیست.

این اظهارات در حالی است، که پیش از این فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته بود: هیئت دولت تصمیم گرفت که به منظور تسهیل خروج عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی‌حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه این شهر تعطیل شود.

لذا در حال حاضر و براساس اعلام نماینده عالی دولت در استان تهران تعطیلی روز سه شنبه در سراسر این استان لحاظ می شود و مختص شهر تهران نیست.

کد مطلب 6878835

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